María del Monte defiende la imperfección artística frente a la inteligencia artificial en ‘El Hormiguero’: “es la única manera que tenemos de luchar”

La cantante presentó su nuevo sencillo, 'Agüita de manantial' (El Hormiguero)

María del Monte ha acudido este jueves 11 de junio a ‘El Hormiguero’, en Antena 3, para presentar su nuevo sencillo, ‘Agüita de manantial’. Durante la entrevista, la cantante sevillana, de 64 años, contó que nunca ha probado drogas “por si me gustan” y vinculó esa decisión a una intuición que, según relató, en una ocasión la llevó a salir de un local junto a su hermano minutos antes de que se produjera una redada policial, describiendo el operativo como “una redada impresionante”.

La frase sobre las drogas fue uno de los momentos más comentados de la entrevista con Pablo Motos. “Yo no he probado las drogas nunca por si me gustan, te lo digo sinceramente”, dijo la artista en el programa.

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El relato no se quedó en esa afirmación. María del Monte explicó que, en una ocasión, mientras estaba con su hermano en un local donde asistían a una actuación musical, empezó a desconfiar del ambiente cuando comenzaron a agasajarles y a llevarles cosas.

Un tema marcado por la intuición y la autenticidad

La cantante explicó que insistió en marcharse pese a la resistencia inicial de su hermano. “Le dije a mi hermano que nos fuéramos. Y me dijo que estaba loca. Le insistí y él no quería irse”, relató. Finalmente salieron del local y, cuando ya estaban doblando la esquina, empezaron a ver las sirenas. “Nos fuimos. Íbamos por la esquina de la calle cuando empezamos a ver sirenas...”, recordó la artista, que remató la anécdota con otra frase: “una redada impresionante. Y me libré”.

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La artista explicó que busca grabaciones imperfectas para diferenciarse de la inteligencia artificial (El Hormiguero)

La artista presentó además ‘Agüita de manantial’, un tema que nació de forma casual tras un cambio de banda y una nueva propuesta de su director musical. María del Monte contó que, al escuchar el boceto, quiso llevar la canción hacia un sonido más ranchero.

Durante la entrevista, la cantante explicó también su criterio al grabar el nuevo tema, ya que afirmó que quería que no sonara perfecto porque, a su juicio, esa imperfección es una forma de diferenciar el trabajo artístico de la inteligencia artificial: “cuando estuvimos grabándolo quería que no fuera perfecto” porque “es la única manera que tenemos los artistas de luchar contra la IA, que no tiene sentimiento”, hasta el punto de que en la grabación se la oye “respirar”.

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Recuerdos de ‘Cántame’ y nuevas intuiciones

Ese regreso musical convivió en la conversación con una referencia a ‘Cántame’, su canción más conocida. Del Monte explicó que ese tema fue el primero de un disco de sevillanas y que las condiciones contractuales de entonces no fueron favorables.

“Cuando grabas normalmente tu primer disco son contratos leoninos”, dijo la cantante al programa. En ese mismo pasaje añadió que ganó dinero con los royalties porque el disco vendió mucho, pero que no cobra nada por los derechos de esa canción.

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El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La entrevista incluyó además más episodios vinculados a la intuición. Del Monte relató un viaje en coche en el que, después de pedir salir sin motivo aparente, reventó una rueda en plena sierra, y también un sueño ocurrido este mismo jueves sobre una llamada relacionada con un negocio de una persona de su entorno.

Sobre ese último caso la artista contó que, al despertarse, preguntó a esa persona si le habían resuelto el asunto. La respuesta, según narró María del Monte en Antena 3 fue que la acababan de llamar por teléfono para solucionarlo.

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