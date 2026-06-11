El ahorro condiciona el acceso a la vivienda: necesitas más de 100.000 euros para pagar la entrada de un piso en Madrid, Barcelona o País Vasco

Carteles de 'se vende' y 'se alquila' en un portal de una calle de Madrid (Irene G. Domínguez / Infobae España)

La crisis de la vivienda ha elevado los precios de los pisos en España a máximos históricos. Los compradores que quieran acceder a ella necesitan un buen colchón de ahorro antes de poder pedir una hipoteca, lo que dificulta sobre todo la emancipación de los más jóvenes. “Pedirle a un joven que vive de alquiler que reúna 50.000 euros es, en la práctica, pedirle un imposible. La renta mensual se lleva buena parte de la nómina y deja un margen mínimo. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón”, ha advertido Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.

Antes de pedir una hipoteca, el comprador debe demostrar que cuenta con un ahorro previo equivalente al 30% del valor de la vivienda -un 20% en concepto de entrada y un 10% adicional para gastos de la operación, como impuestos, notaría, registro y gestión-, lo que hace que muchos interesados no puedan superar siquiera el primer filtro. Teniendo en cuenta este porcentaje, pisos.com ha elaborado un análisis para calcular en cuántas de las 50 capitales d provincia es posible cubrir ese 30% para una vivienda de 90 metros cuadrados.

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El análisis parte de tres niveles de ahorro: 30.000 euros, 40.000 y 50.000. Además, tiene en cuenta los precios de referencia de venta de mayo de 2026. Según pisos.com, el resultado dibuja un mapa en el que el dinero pierde valor a gran velocidad en cuanto el comprador mira hacia las grandes ciudades. “Lo revelador no es cuántas capitales quedan fuera, sino cuáles quedan dentro. El ahorro alcanza justo allí donde el empleo escasea y el dinamismo económico es menor, y se queda corto precisamente donde se concentran las oportunidades laborales”, ha indicado Font.

Con un ahorro de 30.000 euros y teniendo en cuenta los precios de referencia, no existe ninguna capital en la que se pueda acceder a la entrada de una hipoteca para una vivienda de 90 metros cuadrados. En Jaén, la capital con el precio del metro cuadrado más bajo (1.271 euros), el 30% necesario se sitúa en 34.320 euros, por lo que, con un ahorro de 30.000 euros, aún harían falta otros 4.320 euros para alcanzar el umbral.

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Seis capitales superan el ahorro de 100.000 euros

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Si el ahorro aumenta hasta los 40.000 euros, el acceso a la vivienda sigue siendo limitado en muchas capitales de provincia. Solo cinco quedan dentro de este rango: Jaén (34.320 euros de ahorro previo), Zamora (35.244 euros), Cáceres (39.374 euros), Ciudad Real (39.525 euros) y Ávila (39.702 euros), las cinco capitales más económicas del país.

Alcanzando la cifra de 50.000 euros, el número de capitales a las que un ahorrador puede acceder aumenta hasta las 21. A las cinco anteriores cabría sumarles Lleida, Huelva, Lugo, Castellón de la Plana, Palencia, Ourense, Córdoba, Almería, León, Cuenca, Badajoz, Murcia, Huesca, Teruel, Albacete y Tarragona. Otras como Toledo, Valladolid o Soria quedan fuera por un margen de 1.000 euros. Por otra parte, las grandes capitales siguen estando muy lejos de este nivel de ahorro.

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En Andalucía, acceder a una vivienda en Málaga supone tener un ahorro de 1.06.628 euros, lo que supone un 30% del precio medio para una vivienda de 90 metros cuadrados (355.426 euros). El ahorro necesario escala hasta los 145.074 euros para el acceso a la vivienda en Palma de Mallorca, mientras que en Barcelona es necesario disponer de 140.361 euros para poder pedir una hipoteca. Dos de las tres capitales del País Vasco también se sitúan sobre los 100.000 euros: Bilbao (106.453 euros) y San Sebastián (178.487 €). Por último, en Madrid es necesario tener un ahorro de 172.987 euros para acceder a una vivienda.

Según pisos.com, este análisis adquiere mayor relevancia al recordar que reunir 30.000, 40.000 o 50.000 euros está lejos de las posibilidades de buena parte de la población joven. “Quienes se emancipan se topan con una contradicción difícil de resolver: para comprar necesitan ahorrar, pero el alquiler que pagan mientras tanto absorbe una porción tan elevada de su salario que apenas deja margen para apartar dinero. El ahorro deja de depender del esfuerzo individual y pasa a estar condicionado por el punto de partida de cada uno”, señala el estudio.

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