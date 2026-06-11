Maica Benedicto se proclama ganadora de ‘Supervivientes 2026’ con el respaldo mayoritario del público

Maica Benedicto se ha proclamado vencedora de esta edición de 'Supervivientes' (Telecinco)

Maica Benedicto se ha proclamado la vencedora de la última edición de ‘Supervivientes’ tras darse a conocer los resultados, obtenidos tras las votaciones de la audiencia, en el plató de Telecinco dirigido por Jorge Javier Vázquez. Es la primera vez en 15 años que se disputan la victoria dos mujeres.

La ganadora ha obtenido 200.000 euros tras imponerse a Alba Paul en el televoto final, un desenlace que ha devuelto la victoria femenina al formato cinco años después y ha cerrado una final íntegramente de mujeres por primera vez desde 2011.

PUBLICIDAD

La victoria se ha resuelto con un 59,25 % de los votos en el duelo definitivo después de casi 100 días de concurso en Honduras. El resultado ha convertido a la concursante murciana en la primera mujer que gana el programa desde Olga Moreno en 2021.

Primeros eliminados de la noche

La gala final ha arrancado con la llegada en helicóptero de María Lamela y de los cuatro finalistas a los estudios de Mediaset. Poco después se ha producido la primera eliminación de la noche, que ha dejado fuera de la competición a José Manuel Soto.

PUBLICIDAD

Soto quedó en cuarta posición tras despedirse en la primera ronda de la última noche (Supervivientes)

Con tres concursantes aún en liza, la organización ha planteado dos pruebas decisivas, una de ellas presentada como la más larga y compleja de la historia del programa. Alba Paul ha logrado la primera clasificación para el televoto final y Maica Benedicto ha ocupado la segunda plaza tras superar a Alvar Seguí, que ha terminado tercero.

La tercera plaza se ha decidido en una votación anterior entre Alvar Seguí y Maica Benedicto, después de que ambos perdieran las pruebas en las que se habían enfrentado a Alba Paul. Esa criba previa ha determinado quién seguía en la pelea por el premio y quién cerraba el podio.

PUBLICIDAD

Seguí quedó fuera de la lucha por el premio tras perder en la votación previa al duelo final (Supervivientes)

En ese televoto, Maica ha reunido el 62,9 % de los apoyos, frente al 37,1 % obtenido por Alvar. Jorge Javier Vázquez ha comunicado entonces: “Los espectadores de ‘Supervivientes’ han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe luchando por la victoria... MAICA”.

Decisión final

Antes del veredicto definitivo, las dos finalistas se han reencontrado con sus familiares y han entrado en el plató para compartir sus primeras impresiones tras su regreso a España. La votación ha permanecido abierta hasta los últimos minutos a través de la aplicación oficial de Mediaset Infinity.

PUBLICIDAD

La murciana logró la victoria después de superar varias rondas de votaciones decisivas (Supervivientes)

El anuncio de la ganadora lo ha realizado Jorge Javier Vázquez con la fórmula habitual del programa. De este modo, el presentador ha proclamado: “Los espectadores han decidido con sus votos que el ganador de ‘Supervivientes 2026’ sea... MAICA”. Además, pese a la derrota en el televoto final, Paul ha celebrado el triunfo de su compañera.

De este modo queda Alba Paul en segunda posición, Alvar Seguí cierra el podio y José Manuel Soto en cuarto lugar tras haber sido el primer eliminado de la última gala. Maica ha logrado vencer tras haber estado presente en las dos decisiones de la noche al no haber ganado ninguna de las pruebas.

PUBLICIDAD

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El cheque de 200.000 euros se lo ha entregado Borja González, anterior ganador del formato, al término de la gala. La victoria de Maica Benedicto se sitúa así como el final de una edición resuelta por doble mayoría en televoto y marcada por el regreso de una mujer al palmarés de Supervivientes.