Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

Embarcación de la Guardia Civil contra el narcotráfico (Europa Press)

La Guardia Civil ha confirmado que un grupo de narcotraficantes ha abierto fuego contra los agentes mientras realizaban una intervención que ha terminado con una tonelada de hachís incautada. Ha ocurrido en Punta Umbría, Huelva, durante la pasada madrugada. Los guardias civiles avistaron una narcolancha y fueron en su captura, iniciando el tiroteo.

En el operativo se han incautado unos 1.100 kilos de droga y, aunque no ha habido heridos, los delincuentes trataron de huir disparando contra los efectivos. Hay un detenido y continúa la búsqueda del resto de implicados. Desde hace meses, asociaciones de agentes advierten del crecimiento en violencia y armamento de las organizaciones que introducen estupefacientes por el sur de la península.

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Hace un mes, la Guardia Civil de Huelva ya vivió uno de los episodios más duros en muchos años con la muerte de dos agentes mientras perseguían una narcolancha. Las exigencias de más medios para la lucha antidroga es ya una constante de las protestas de las autoridades. Este jueves, un nuevo caso evidencia el aumento del riesgo de enfrentarse a los narcotraficantes.

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera de los agentes.

Intercepción del alijo y enfrentamiento a tiros

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada, cuando los radares detectaron una embarcación semirrígida aproximándose a unas ocho millas náuticas de Punta Umbría. Ante la sospecha de un alijo de droga, se puso en marcha un amplio dispositivo con agentes especializados por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas esperaban con una furgoneta y un turismo para cargar la droga.

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Cuando los narcotraficantes ya habían depositado la mercancía en la furgoneta, los agentes les sorprendieron y fue entonces cuando comenzó la situación de mayor peligrosidad. Los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los guardias civiles. Los agentes respondieron a los disparos, pero afortunadamente no se produjeron heridos entre las fuerzas de seguridad. Los autores del alijo escaparon a pie, aunque se logró detener a una persona en el operativo.

El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional.

Más de una tonelada de hachís incautada

En la operación, la Guardia Civil ha intervenido 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, además de un arma corta hallada en el interior de uno de los vehículos empleados en la descarga. En la zona se recogieron varios casquillos y proyectiles que serán analizados por el departamento de Criminalística.

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Para localizar al resto de los implicados, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de cierre en el que participan diferentes unidades, como Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana, Destacamento de Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de contar con la colaboración de otros cuerpos policiales.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todas las dudas de la operación y dar con las personas que lograron huir tras el enfrentamiento. La intervención ha evitado la entrada de una gran cantidad de droga a la provincia y pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico, algo cada vez más habitual en los últimos meses.

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