España

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

Los agentes avistaron una narcolancha y fueron en su captura, iniciando el tiroteo

Guardar
Google icon
Embarcación de la Guardia Civil contra el narcotráfico (Europa Press)
Embarcación de la Guardia Civil contra el narcotráfico (Europa Press)

La Guardia Civil ha confirmado que un grupo de narcotraficantes ha abierto fuego contra los agentes mientras realizaban una intervención que ha terminado con una tonelada de hachís incautada. Ha ocurrido en Punta Umbría, Huelva, durante la pasada madrugada. Los guardias civiles avistaron una narcolancha y fueron en su captura, iniciando el tiroteo.

En el operativo se han incautado unos 1.100 kilos de droga y, aunque no ha habido heridos, los delincuentes trataron de huir disparando contra los efectivos. Hay un detenido y continúa la búsqueda del resto de implicados. Desde hace meses, asociaciones de agentes advierten del crecimiento en violencia y armamento de las organizaciones que introducen estupefacientes por el sur de la península.

PUBLICIDAD

Hace un mes, la Guardia Civil de Huelva ya vivió uno de los episodios más duros en muchos años con la muerte de dos agentes mientras perseguían una narcolancha. Las exigencias de más medios para la lucha antidroga es ya una constante de las protestas de las autoridades. Este jueves, un nuevo caso evidencia el aumento del riesgo de enfrentarse a los narcotraficantes.

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera de los agentes.

Intercepción del alijo y enfrentamiento a tiros

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada, cuando los radares detectaron una embarcación semirrígida aproximándose a unas ocho millas náuticas de Punta Umbría. Ante la sospecha de un alijo de droga, se puso en marcha un amplio dispositivo con agentes especializados por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas esperaban con una furgoneta y un turismo para cargar la droga.

PUBLICIDAD

Cuando los narcotraficantes ya habían depositado la mercancía en la furgoneta, los agentes les sorprendieron y fue entonces cuando comenzó la situación de mayor peligrosidad. Los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los guardias civiles. Los agentes respondieron a los disparos, pero afortunadamente no se produjeron heridos entre las fuerzas de seguridad. Los autores del alijo escaparon a pie, aunque se logró detener a una persona en el operativo.

El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional.

Más de una tonelada de hachís incautada

En la operación, la Guardia Civil ha intervenido 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, además de un arma corta hallada en el interior de uno de los vehículos empleados en la descarga. En la zona se recogieron varios casquillos y proyectiles que serán analizados por el departamento de Criminalística.

Para localizar al resto de los implicados, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de cierre en el que participan diferentes unidades, como Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana, Destacamento de Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de contar con la colaboración de otros cuerpos policiales.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todas las dudas de la operación y dar con las personas que lograron huir tras el enfrentamiento. La intervención ha evitado la entrada de una gran cantidad de droga a la provincia y pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico, algo cada vez más habitual en los últimos meses.

Temas Relacionados

Guardia CivilNarcotráficoDrogasEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Los resultados de mayo mostraban al PSOE como favorito, 11,3 puntos por delante del PP: un mes después la diferencia queda en 4,2

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Claudia Osborne anuncia que espera su tercer hijo junto a José Entrecanales: “Después de un año muy duro...”

La hija de Bertín Osborne lleva casada con el empresario desde octubre de 2021 y tienen dos hijas en común

Claudia Osborne anuncia que espera su tercer hijo junto a José Entrecanales: “Después de un año muy duro...”

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Si La Roja pasa a cuartos de final, se instalará una segunda en Puente del Rey

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

El magistrado ordena requerir información relativa a los movimientos y saldos de varias sociedades vinculadas a él y otras personas investigadas en la causa

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Susana Uribarri, ingresada en Madrid tras ser diagnosticada de una neumonía

La representante y colaboradora televisiva permanece hospitalizada y bajo observación médica después de que unas pruebas detectaran problemas respiratorios y una infección pulmonar

Susana Uribarri, ingresada en Madrid tras ser diagnosticada de una neumonía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

La Guardia Civil es disparada por narcotraficantes en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

ECONOMÍA

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

El aburrimiento cuesta más a las empresas que el estrés: 4 de cada 10 trabajadores españoles sienten que su trabajo no importa

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

DEPORTES

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después