No hace falta llegar a los 10.000 pasos diarios: cómo caminar puede convertirse en un ejercicio eficaz para mantenerse en forma

Caminar En Ayunas O Después De Comer Qué Dice La Ciencia Sobre El Horario Ideal Para Cuidar El Metabolismo

Cumplir con los 10.000 pasos diarios se ha convertido en el objetivo de un buen número de personas que tratan de llevar un estilo de vida saludable. Pero lo cierto es que caminar puede ser un ejercicio eficaz sin la necesidad de alcanzar esta cifra, tal y como confirma un estudio publicado recientemente. Y es que más que la cantidad, importa la calidad de cómo se realicen las caminatas y, sobre todo, el ritmo al que estas se hacen, para mantenerse en forma y exprimir al máximo los beneficios para la salud física y mental que trae consigo esta práctica.

El reto de los 10.000 pasos no surgió de una recomendación médica, sino de una campaña comercial de hace más de medio siglo. En 1965, la empresa japonesa Yamasa lanzó el podómetro manpo-kei, cuyo nombre significa “medidor de 10.000 pasos”, con la idea de promover la actividad física tras los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquella cifra redonda nació más por ser fácil de recordar y atractiva que por evidencia científica.

Investigaciones recientes han puesto a prueba si ese objetivo es realmente necesario para la salud. En el caso de mujeres mayores, los datos indican que la reducción del riesgo de mortalidad comienza a partir de los 4.000–5.000 pasos diarios, y el beneficio sigue aumentando hasta cerca de 7.500 pasos, donde la mejora tiende a estabilizarse. Para adultos mayores de 60 años, caminar entre 6.000 y 8.000 pasos diarios se asocia con una menor mortalidad, mientras que en adultos jóvenes el umbral se sitúa entre 8.000 y 10.000 pasos.

Intensidad y ritmo, las claves

Caminar tiene múltiples beneficios para la salud física y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número total de pasos no es el único factor relevante. Un metaanálisis reciente analizó también la intensidad, medida por los pasos por minuto. Los resultados fueron claros: caminar a una cadencia intermedia (60–65 pasos por minuto) o alta (cerca de 90 pasos por minuto durante los 30 minutos de mayor actividad diaria) reduce el riesgo de mortalidad de modo significativo, incluso después de considerar el total de pasos dados.

El mismo estudio encontró que aumentar el ritmo de una cadencia baja a intermedia o alta se relaciona con una reducción adicional del riesgo de muerte del 22% y 21%, respectivamente. En otras palabras, dos personas pueden dar la misma cantidad de pasos en un día, pero quien lo hace a un ritmo más rápido obtiene beneficios cardiovasculares superiores.

La conclusión: caminar más es bueno, pero hacerlo a un ritmo que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca aporta un impacto mayor en la salud. La clave está en moverse más y con algo de intensidad, sin obsesionarse con una cifra exacta.

Por qué no siempre es fácil convertir las caminatas en un hábito diario

Más que la cantidad, es importante la calidad y la intensidad de la caminata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para caminar en la vida actual no se explica por falta de interés, sino por las características del entorno. La mayoría de las personas trabajan, se trasladan y descansan en posición sentada, lo que limita de manera notable el movimiento diario.

Existe un concepto fundamental en fisiología: NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Este término se refiere al gasto energético derivado de actividades cotidianas distintas al ejercicio planificado, como moverse dentro de la oficina, subir escaleras o desplazarse en casa.

La reducción de este tipo de actividad tiene consecuencias directas. Cuando el NEAT desaparece, el metabolismo diario desciende considerablemente, incluso si se realiza una hora de ejercicio estructurado al día. El problema de fondo no es la falta de entrenamiento, sino la suma de horas seguidas sin moverse.

Ningún programa de ejercicios puede compensar por completo los efectos negativos de pasar largas jornadas sentado. La clave para mejorar la salud radica en incorporar más movimiento a lo largo del día y reducir los periodos de inmovilidad.

Trucos para combatir el sedentarismo y que andar sea una rutina

La solución al sedentarismo va más allá de la fuerza de voluntad: requiere modificar el entorno y los hábitos cotidianos. Para que caminar tenga un verdadero impacto, es esencial priorizar la calidad del movimiento sobre la simple cantidad de pasos. Estrategias como los “snacks de actividad” —pequeñas ráfagas intensas de movimiento, como subir escaleras rápidamente o correr tras el autobús— han demostrado reducir el riesgo de mortalidad, incluso cuando duran apenas uno o dos minutos y especialmente en personas poco activas.

Integrar el movimiento en momentos clave, como después de las comidas, aporta beneficios metabólicos adicionales. Basta con caminar entre dos y cinco minutos tras comer para ayudar a regular los niveles de glucosa e insulina, lo que facilita el control glucémico diario y disminuye la sensación de somnolencia postprandial. Además, sumar pasos de forma estratégica, como bajarse una parada antes en el transporte público o elegir siempre las escaleras, permite aumentar el volumen de actividad sin que se perciba como un sacrificio.

Por último, transformar actividades rutinarias en oportunidades para moverse —por ejemplo, optar por reuniones caminando en vez de sentados— favorece tanto la salud física como la creatividad. Estudios señalan que caminar durante las reuniones estimula el pensamiento y ayuda a combatir el sedentarismo laboral. En conjunto, estos pequeños cambios en la vida diaria representan una forma eficaz y accesible de contrarrestar los efectos negativos de la inactividad prolongada.