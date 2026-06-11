El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez (EFE/Daniel González)

El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas se publicó el 29 de mayo. El mes fue complicado para el PSOE por la imputación de Zapatero en el marco del caso ‘Plus Ultra’ o los avances en el caso ‘Leire Díez’, con la publicación del auto del juez Pedraz y el requerimiento de información en la sede socialista en Ferraz.

El trabajo de campo para aquel barómetro, sin embargo, se llevó a cabo antes de que trascendiese todo aquello, por lo que los resultados no reflejan sus efectos: los encuestadores, entre el 3 y el 18 de mayo, siendo el 19 el día en que trascendió la citación del expresidente socialista.

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Ocupaba entonces la agenda mediática el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. También estaba en curso la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy - y acababa de terminar la del ‘caso Koldo’, que sentó en el manquillo al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a la presunción de inocencia y ha brindado "todo su apoyo" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación por el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido su salida para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno. (Fuente: Congreso)

El PSOE volvía a ganar las elecciones en mayo

Los resultados de aquel CIS, entonces, no podían reflejar cualesquiera que fuesen las consecuencias del cúmulo de causas judiciales que afectan al PSOE: habría vuelto a ganar las elecciones, con un 36% del voto válido - experimentó una ligera caída respecto del 36,4% que registró en abril - frente al 24,9% del PP, que mejoró su resultado en más de un punto en comparación con el 23,6% de abril. El PSOE aventajaba al PP en 11,3 puntos antes de la imputación de Zapatero.

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Vox era la tercera fuerza, con un 16,2%, punto y medio más que en abril, cuando registró un 14,5%. Sumar registró un 5,7% (frente al 5,8% de abril) y Podemos un 2,5% idéntico al resultado anterior. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no lograron superar el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

Los 11,3 puntos con los que el PSOE aventajaba al PP en mayo quedan ahora en 4,2 puntos de distancia, aún a favor de los socialistas (VisualesIA Scribnews)

El PSOE cae 5 puntos en junio

Los resultados del CIS de junio vuelven a situar al PSOE como primera fuerza, pero registra una caída de cinco puntos, del 36,4% de mayo a un 31,3% del voto válido en junio. El Partido Popular, por su parte, mejoraría sus resultados en 2,2 puntos respecto al 24,9% de mayo, alcanzando un 27,1% del voto válido este mes. Así, esos 11,3 puntos con los que el PSOE aventajaba al PP en mayo quedan ahora en 4,2 puntos de distancia, aún a favor de los socialistas.

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Vox se mantiene como tercera fuerza, con un 15,8% (lo que supone una caída de algo menos que un punto), Sumar crece algo menos de un punto y obtiene un 6,4% y Podemos registra un 2,8 % en la estimación de voto, apenas 3 décimas más que en mayo y abril.

Se Acabó la Fiesta (SALF) cae 0,5 puntos y alcanza un 1,9% en la proyección, prácticamente igualando a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se sitúa también en el 1,9% tras caer del 2,6% del mes anterior. El resto de formaciones nacionalistas y regionalistas - EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV, Coalición Canaria (CCa) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) - no superan el 2% de estimación individualmente.

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