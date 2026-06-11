Cuerpo y Albares se reúnen en Madrid con un alto representante de Cuba para abordar la “crítica coyuntura” de la isla

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Orlando Pérez-Oliva Fraga (Europa Press)

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, se ha reunido este jueves en Madrid con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un momento especialmente delicado para las empresas españolas que operan en la isla.

La visita adquiere especial relevancia por producirse en uno de los momentos más delicados para la economía cubana en los últimos años. La escasez de suministros, los problemas energéticos, la falta de divisas y las dificultades para atraer inversión extranjera han agravado una situación que tanto las autoridades cubanas como distintos organismos internacionales consideran compleja. A ello se suma el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que continúan condicionando la actividad económica de la isla.

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Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, se convirtió además en el segundo representante de alto nivel del Ejecutivo cubano que mantiene un encuentro con Albares en Madrid durante los últimos meses. El precedente más reciente fue la visita del ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien se reunió con el jefe de la diplomacia española el pasado febrero en un encuentro que también estuvo centrado en la situación económica y política del país caribeño.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayaron que la reunión se produjo a petición de la parte cubana. En una breve comunicación oficial, la cartera encabezada por Albares indicó que durante el encuentro se abordó la crítica coyuntura que atraviesa Cuba y las consecuencias que esta situación está teniendo tanto para los ciudadanos como para la economía nacional. No obstante, no se facilitaron detalles concretos sobre los asuntos tratados ni sobre posibles acuerdos alcanzados.

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El Ministerio de Economía también confirmó el encuentro entre Pérez-Oliva y Carlos Cuerpo, celebrado un día antes de la reunión con Albares. Sin embargo, tampoco trascendieron detalles sobre el contenido de la conversación. La cita se produce en un momento especialmente sensible para las compañías españolas que desarrollan actividad en Cuba, algunas de las cuales han tenido que replantear parte de sus operaciones debido a las restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses.

Empresas turísticas españolas afectadas

La crisis en Cuba se profundiza por las nuevas sanciones energéticas y comerciales impuestas desde Washington. En Infobae al Regreso, Schapiro advirtió que el endurecimiento del bloqueo deja a la isla al borde de una emergencia humanitaria

La situación afecta de manera directa a algunas de las principales empresas turísticas españolas presentes en la isla. En las últimas semanas, cadenas hoteleras como Meliá o Iberostar se han visto obligadas a modificar determinadas operaciones vinculadas a establecimientos que gestionaban en territorio cubano. Estas dificultades han incrementado la incertidumbre en uno de los mercados internacionales donde la presencia empresarial española ha sido históricamente significativa.

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Por su parte, el viceprimer ministro cubano explicó a través de sus redes sociales que aprovechó los encuentros en Madrid para agradecer el respaldo mostrado por España ante los problemas que atraviesa la isla. En concreto, hizo referencia al endurecimiento de las medidas impulsadas por Estados Unidos y a las dificultades energéticas que afectan al país. Sus declaraciones se limitaron a expresar ese agradecimiento institucional, sin aportar información adicional sobre posibles iniciativas de cooperación económica.

Las reuniones también se producen en medio de especulaciones surgidas en algunos círculos políticos y mediáticos sobre una eventual intervención estadounidense en Cuba. Aunque dichas hipótesis no cuentan con respaldo oficial por parte de Washington, han generado debate en determinados sectores internacionales. En este contexto, Albares ha reiterado recientemente que España rechaza cualquier solución basada en una intervención militar y considera que corresponde a los propios cubanos decidir el futuro político de su país.

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Al mismo tiempo, el ministro español ha mantenido una posición crítica respecto a la situación humanitaria que atraviesa la isla. Albares ha calificado en distintas ocasiones como inaceptables las dificultades que sufren amplios sectores de la población cubana, al tiempo que ha defendido la necesidad de encontrar soluciones que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. España también ha respaldado de forma reiterada las resoluciones aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas que solicitan el fin del embargo estadounidense.

Antes de aterrizar en Madrid, Pérez-Oliva había realizado una parada en París, donde mantuvo una reunión con el secretario de Estado francés encargado de Comercio Exterior, Nicolas Forissier. El viaje forma parte de una ronda de contactos internacionales impulsada por las autoridades cubanas para reforzar las relaciones económicas con socios europeos en un momento en el que la inversión extranjera se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

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