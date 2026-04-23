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Alba Pérez, veterinaria: “Si le estás dando esto a tu mascota corre peligro. Es el mayor error que seguís cometiendo”

La especialista advierte sobre los riesgos de las dietas comerciales con hueso triturado y recomienda optar por marcas con controles de calidad y menús analizados

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Un estudio explica qué le sucede a los gatos que se dejan comida en el comedero
Un gato naranja comiendo del comedero de casa (Canva)

En los últimos años, la alimentación de las mascotas se ha convertido en una preocupación central para muchas familias, que buscan opciones consideradas más naturales o caseras frente a los alimentos ultraprocesados. Este interés ha impulsado la popularidad de las dietas cocinadas comerciales, presentadas en el mercado como una alternativa saludable para perros y gatos.

Sin embargo, este tipo de alimentación no está exenta de polémica y riesgos, especialmente cuando se recurre a productos que incluyen hueso triturado, un ingrediente que puede pasar desapercibido en la lista de componentes nutricionales para quienes no tienen experiencia en nutrición animal.

Muchas familias eligen dietas cocinadas comerciales para sus mascotas pensando que son una alternativa saludable, pero según la veterinaria Alba Pérez, existe un riesgo grave si contienen hueso triturado: “El mayor error que seguís cometiendo es escoger dietas naturales cocinadas comerciales con hueso triturado”, advirtió.

Riesgo por huesos grandes

El peligro, de acuerdo con lo comentado por Alba Pérez en su TikTok (@vetropia), reside en que “estas empresas no consiguen triturar los huesos de forma suficiente y suelen quedar trozos grandes”. De este modo, los fragmentos de hueso presentes en estos productos pueden pasar desapercibidos para los dueños, pero representar un riesgo real para la salud de los animales.

Además, estos restos pueden ocasionar heridas internas a lo largo del tracto digestivo, agravando el pronóstico. La especialista señaló que recurrir a este tipo de alimentos puede provocar estreñimiento y obstrucciones digestivas, como explica: “Puede causar estreñimiento, obstrucción, problemas gastrointestinales supergraves”.

Elegir alimentos analizados y marcas de confianza es clave para la salud animal
El hueso triturado en dietas comerciales puede provocar graves problemas digestivos en mascotas (Freepik)

Incluso en aquellos casos en los que los animales no muestran síntomas evidentes de inmediato, la acumulación de residuos óseos puede desencadenar episodios agudos de dolor abdominal o requerir intervención veterinaria urgente.

La veterinaria hace hincapié en otra consecuencia menos evidente relacionada con el uso de hueso: “El hecho de utilizar piezas con hueso hace que la ratio de calcio y fósforo, que debe ser exacta, varíe muchísimo. Esto puede generar problemas hormonales, problemas de osificación o desosificación”, especifica.

El desequilibrio en estos minerales no solo afecta el desarrollo óseo en animales jóvenes, sino que también puede alterar procesos metabólicos importantes en adultos, aumentando el riesgo de enfermedades a largo plazo y complicaciones sistémicas.

Ahorro que pone en riesgo la salud

De acuerdo con Pérez, el factor económico tampoco compensa el riesgo sanitario: “No sale a cuenta el ahorro versus los problemas que pueden tener nuestras mascotas utilizando este tipo de comida”. Además, remarca que “suelen ser marcas que tienen unos costes muy baratos, porque obviamente no va a ser lo mismo utilizar piezas que no vienen deshuesadas y que son piezas enteras, a utilizar cortes de carne sin hueso”.

El bajo precio puede resultar atractivo para los consumidores, pero según la veterinaria, esta reducción de costes responde a la utilización de ingredientes de menor calidad y a la omisión de controles nutricionales rigurosos, aumentando el riesgo para la salud animal.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Como recomendación, la veterinaria insiste: “Os aconsejaré siempre que busquéis y utilicéis una marca de confianza, con fichas técnicas al alcance, que sean fáciles de ver y que lleven sus menús totalmente analizados, que te faciliten los datos técnicos y que vayan bien suplementadas con vitaminas para cumplir cada día”.

La transparencia en la formulación y el respaldo de controles de calidad son, para la especialista, elementos clave a la hora de seleccionar un alimento seguro para las mascotas, garantizando así el bienestar animal y minimizando riesgos innecesarios asociados al consumo de hueso triturado.

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