Cómo hacer salsa alfredo para pasta: un básico de la cocina italiana a base de parmesano y mantequilla

Salsa alfredo para pasta (Freepik)

El éxito de un plato a veces radica en su simplicidad. Así sucede con la salsa Alfredo, una de las elaboraciones más icónicas de la cocina italiana o, más bien, de la italoamericana. Esta salsa es famosa por su textura suave, cremosa y su sabor intenso a queso parmesano, una de esas elaboraciones sencillas que consiguen convertir una sencilla pasta en un plato espectacular con muy poco esfuerzo.

Se dice que la versión original de esta salsa nació en el restaurante Carlos alla Scrofa de Roma, propiedad de Alfredo di Lelio, en el año 1914. Su base tradicional, aquella que cumple ya más de un siglo de vida, lleva exclusivamente mantequilla y queso Parmesano.

Pero esta simplicidad fue solo punto de partida. Y es que este plato se puso de moda en América a partir de los años veinte, y la influencia de su cocina hizo que se le añadieran otros ingredientes como la nata líquida o la bechamel, para añadir cremosidad; pechuga de pollo, para un extra de proteína; o un diente de ajo salteado para un toque de sabor.

Esta salsa es la receta perfecta para acompañar a cualquier variedad de pasta, siendo la más común los famosos fettuccine Alfredo. Pero hablamos de una elaboración muy versátil, que también combina de maravilla con recetas de carne, pollo e incluso mariscos.

Receta de salsa Alfredo para pasta

La salsa Alfredo es una preparación cremosa que combina nata líquida, mantequilla y queso parmesano. La técnica principal consiste en fundir estos ingredientes a fuego suave hasta lograr una textura sedosa que envuelve la pasta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Preparación: 5 minutos Cocción: 10 minutos



Ingredientes

200 ml de nata líquida para cocinar

50 g de mantequilla

60 g de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer salsa Alfredo para pasta, paso a paso

Derrite la mantequilla en una sartén grande a fuego bajo, evitando que se queme. Vierte la nata líquida y remueve constantemente para que se integre con la mantequilla. Mantén el fuego bajo para evitar que hierva y así no se corte. Cuando la mezcla esté caliente, agrega el queso parmesano poco a poco, removiendo para que se funda y espese. Salpimenta al gusto, probando antes, ya que el parmesano es salado. Remueve hasta que la salsa espese ligeramente y tenga textura cremosa. Si queda muy densa, añade una cucharada del agua de cocción de la pasta. Mezcla la salsa con la pasta recién cocida y sirve inmediatamente. Decora con perejil fresco si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas de pasta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 360 kcal

Grasas: 31 g

Proteínas: 9 g

Hidratos de carbono: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa Alfredo se puede guardar en la nevera en un recipiente hermético durante 2 días. Al recalentar, añade un chorrito de leche o nata y remueve para recuperar la textura cremosa.