El alimento rico en proteína que es ideal para recuperar los músculos después del entrenamiento

Almendras, pistachos y otros frutos secos (AdobeStock)

En los últimos años, la nutrición deportiva ha puesto el foco no solo en lo que se consume antes del entrenamiento, sino también en la importancia de la recuperación posterior. Para recuperar el músculo, lo más aconsejable es mantener una ingesta adecuada de proteínas a lo largo del día especialmente combinándolo con carbohidratos.

Entre las opciones más recomendables para reponer energía y favorecer la recuperación del organismo tras la práctica deportiva destacan los frutos secos. Y, entre ellos, sobresalen las nueces. Después de una sesión de ejercicio físico, el cuerpo necesita restaurar las reservas energéticas y reparar los tejidos musculares. Las nueces cumplen con creces estas funciones gracias a su densidad nutricional.

Las nueces son un alimento muy energético que ayudan a recuperar la energía gastada durante el entrenamiento, al tiempo que aporta nutrientes clave para el organismo. Y lo consiguen gracias a uno de los componentes más destacados de estos frutos secos: los ácidos grasos omega 3. Estas grasas saludables no solo son beneficiosas para la salud cardiovascular, sino que también desempeñan un papel fundamental en la reducción de la inflamación muscular.

Nueces (AdobeStock)

Tras el ejercicio, especialmente en actividades de alta intensidad o larga duración, el cuerpo experimenta procesos inflamatorios que pueden generar molestias o fatiga. En este sentido, las nueces actúan como un antiinflamatorio natural, facilitando una recuperación más rápida y eficaz.

Además, su poder antioxidante contribuye a combatir el estrés oxidativo generado durante la actividad física. Este estrés, provocado por la producción de radicales libres, puede afectar al rendimiento y a la recuperación si no se controla adecuadamente. Incluir nueces en la dieta post-entreno ayuda a neutralizar estos efectos, protegiendo las células y favoreciendo el equilibrio del organismo.

Las nueces, una fuente de vitaminas y minerales

Los beneficios de las nueces no terminan ahí. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este fruto seco presenta un perfil lipídico especialmente saludable. Aproximadamente el 68 % de sus grasas son poliinsaturadas y un 16 % monoinsaturadas, frente a un 11 % de grasas saturadas. Este equilibrio contribuye a mejorar el perfil lipídico en sangre, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

En cuanto a su aporte proteico, las nueces contienen alrededor de un 14% de proteínas, cuenta la FEN. Aunque estas son deficitarias en metionina, su combinación con cereales, como el pan, permite obtener una proteína de alta calidad, comparable a la de origen animal. Además, destacan por su contenido en arginina, un aminoácido que favorece la circulación sanguínea y puede contribuir al rendimiento físico.

Dr. López Rosetti - Frutos Secos

Otro aspecto relevante es su riqueza en fibra, lo que favorece la salud digestiva y ayuda a mantener una sensación de saciedad, algo especialmente útil en dietas equilibradas. Asimismo, las nueces aportan una amplia variedad de minerales esenciales como hierro, zinc, potasio, selenio, fósforo y magnesio. Una ración puede cubrir hasta el 10 % de las ingestas recomendadas de fósforo, un mineral clave para la formación de huesos y dientes, así como para el metabolismo energético.

En el apartado vitamínico, destacan por su contenido en vitaminas del grupo B, como la B1, la B3 (niacina), los folatos y, especialmente, la vitamina B6. Esta última es fundamental para la formación normal de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.