Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El tenista español Roberto Bautista (EFE/ Sergio Pérez)

Roberto Bautista se despide del Mutua Madrid Open en la primera ronda, cerrando así su última participación en la capital española antes de retirarse del tenis profesional al final de la temporada. El tenista castellonense, de 38 años, llegaba al torneo con la ilusión de disfrutar de un adiós especial ante la afición madrileña y sobre la pista Manolo Santana, escenario de algunos de los momentos más destacados de su carrera. Sin embargo, el sorteo le emparejó con el argentino Thiago Tirante, quien no le otorgó apenas margen de reacción y se impuso en dos sets.

Bautista había anunciado su retirada hace apenas una semana, en un mensaje sereno y reflexivo. A lo largo de su trayectoria, el español se ha destacado por un estilo basado en el esfuerzo y la constancia, pero siempre alejado de los focos mediáticos, con una personalidad discreta tanto dentro como fuera de la pista. Se trata de una decisión meditada, tomada desde la serenidad y el convencimiento. El tenista de 38 años considera que ha llegado el momento de poner fin a una vida entera dedicada al deporte, con un estilo propio concreto, marcado por el esfuerzo y la constancia, pero siempre desde el silencio, que es su única forma de entender y afrontar la competición.

En el partido, Tirante mostró un gran nivel desde el inicio. El argentino no permitió que Bautista encontrara ritmo en el primer set, logrando un sólido 2-6. El español, que buscaba prolongar su presencia en el torneo y regalar un triunfo a la grada, no consiguió frenar el empuje de su rival en esa primera manga. Tirante aprovechó cada oportunidad y neutralizó los intentos de reacción del español, quien trató de mantenerse firme con su habitual carácter competitivo.

El tenista español Roberto Bautista (REUTERS/Isabel Infantes)

La segunda manga ofreció algo más de resistencia por parte de Bautista. El público acompañó al español en cada punto y se volcó para animarle en su despedida. Bautista, consciente de la importancia del momento, luchó para intentar cambiar el rumbo del encuentro. Logró mantener la igualdad durante buena parte del set, pero finalmente dos rupturas consecutivas del argentino Tirante acabaron con las opciones del español de forzar un tercer parcial. El resultado final selló la eliminación de Bautista, que se marchó de la pista con el reconocimiento de los aficionados.

Las palabras de Bautista

La pista Manolo Santana, testigo de la histórica conquista de la Copa Davis en 2019 junto a Rafa Nadal, ha sido un escenario especial para Bautista. Allí celebró uno de los grandes éxitos de su carrera y, en esta ocasión, también fue el lugar elegido para una despedida cargada de emoción. Al término del partido, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, los codirectores del torneo, saltaron a la pista para entregar un cuadro conmemorativo al jugador sobre su carrera. Después salió también su familia y su equipo para hacerse una foto para el recuerdo.

Tras el encuentro, el tenista quiso dedicar unas palabras al público y a su entorno más cercano: “Estoy feliz; he podido disputar los grandes torneos del tenis y ganar grandes trofeos como la Copa Davis con Feliciano. Es verdad que me habría gustado jugar mejor hoy (risas). Agradezco a todos por haberme acompañado en mi carrera tenística, y también quiero agradecer a mi mujer y a mis hijos, que tengo la suerte de que estén conmigo. Muchas gracias a todos”.