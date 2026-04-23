Villalar cumple 50 años: el origen de la fiesta autonómica de Castilla y León

Una multitud de personas en Villalar de los Comuneros. (Europa Press)

El 23 de abril es el Día de Castilla y León, una fecha marcada por la historia y la identidad autonómica que conmemora la Batalla de Villalar de 1521, acontecida en Villalar de los Comuneros y que da nombre a la celebración. Asimismo, este año se cumplen 50 años desde las primeras concentraciones modernas, surgidas en 1976 durante los inicios de la Transición española.

En 1521 se produjo el enfrentamiento definitivo que puso fin a la revuelta de los comuneros, un movimiento surgido en varias ciudades castellanas como respuesta al descontento político y social frente al reinado de Carlos I de España.

La batalla tuvo lugar en Villalar de los Comuneros, donde las tropas realistas derrotaron a las fuerzas comuneras, integradas en gran parte por artesanos y campesinos. Tras el combate, fueron ejecutados sus principales líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, en un juicio que marcó el final del movimiento.

Con el paso del tiempo, este episodio ha sido reinterpretado como un símbolo de identidad y reivindicación social en Castilla y León, más allá de su desenlace militar, lo que consolidó la fecha como Día de la Comunidad, establecido como festividad oficial en el Estatuto de Autonomía de 1983.

Del conflicto histórico al festivo autonómico

Y, además del hecho histórico, la celebración contemporánea del Día de Villalar cumple en 2026 medio siglo desde sus primeras concentraciones modernas. La primera reunión tuvo lugar en 1976, apenas cinco meses después de la muerte de Francisco Franco.

Numerosas personas se congregan en Villalar de los Comuneros para conmemorar el Día de Castilla y León. (Europa Press)

Aquel encuentro, convocado de forma clandestina por el Instituto Regional Castellano-Leonés, reunió a unas 400 personas en Villalar de los Comuneros. La concentración fue prohibida por las autoridades y disuelta por la Guardia Civil, lo que impidió la celebración de los actos previstos, aunque se considera el origen del movimiento festivo y reivindicativo posterior.

El reconocimiento institucional llegó años después. El Estatuto de Autonomía de 1983 fijó el 23 de abril como festividad oficial, decisión posteriormente reforzada por la Junta de Castilla y León en 1986. Según la propia institución, la fecha busca ser “homenaje a los antepasados y promesa de mejora de las condiciones de vida de los castellanos y leoneses”, además de símbolo de memoria, libertad y autogobierno dentro de la unidad de España.

Un día de celebración en toda Castilla y León

En el marco de la celebración de este año, la Junta de Castilla y León ha diseñado una amplia programación que combina música, deporte y cultura en todo el territorio. La noche del 22 de abril se celebrarán 12 conciertos gratuitos simultáneos en las capitales de provincia y en ciudades como Aranda de Duero, con artistas como Lía Kali, José Mercé, Marta Sánchez, Beret, Leire Martínez o Mägo de Oz, además de actuaciones de grupos locales.

El 23 de abril se desarrollarán también carreras populares y marchas solidarias en estas localidades, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana. La programación se completa con la gala de los Premios Castilla y León en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, así como la entrega de los Premios de Música Folk y Tradicional en Villalar de los Comuneros.

Cientos de personas conmemoran la Batalla de Villalar en Villalar de los Comuneros. (Ayto. Villalar) (Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros)

Aunque el 23 de abril coincide con la festividad de San Jorge en otras comunidades, su significado es distinto. Mientras en Aragón se celebra a su patrón y en Cataluña Sant Jordi, una jornada muy vinculada a la tradición de regalar libros y rosas y que, además, coincide con el Día del Libro, en Castilla y León la fecha está ligada al recuerdo de la Batalla de Villalar y a la construcción de su identidad autonómica.

Por ello, Villalar de los Comuneros se convierte cada año en el epicentro de la celebración, donde conviven memoria histórica, reivindicación política y ambiente festivo. Lo que comenzó como una derrota en el siglo XVI y como una reunión clandestina en 1976 se ha transformado en una de las principales citas colectivas de la comunidad.