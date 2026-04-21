España

La contaminación por cocaína altera el comportamiento de los salmones salvajes: nadan hasta 12 kilómetros más

Un experimento ha comprobado cómo afecta a los peces la presencia de esta droga en su hábitat natural, donde cada vez es más frecuente

Guardar
Un ejemplar de salmón salta en un río
Los salmones afectados por los metabolitos de la cocaína alteran sus patrones de movimiento. (Pixabay)

La contaminación por ciertas drogas ilícitas en el medio natural no es una cuestión anecdótica. En múltiples países se está detectando la presencia de cocaína y sus metabolitos en masas de agua como ríos, lagos y estuarios. Sus consecuencias sobre los ecosistemas y la fauna silvestre todavía son desconocidas, aunque cada vez más estudios analizan los cambios alimenticios, reproductivos o comportamentales, así como otros efectos, que esta contaminación tiene sobre las especies de estos hábitats.

Estas investigaciones, que han demostrado que estas sustancias pueden afectar la función cerebral y el comportamiento en la fauna silvestre, se han realizado siempre en condiciones de laboratorio artificiales. Hasta ahora.

Un nuevo estudio internacional liderado por la Universidad de Griffith y en el que han participado la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, la Sociedad Zoológica de Londres y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal ha realizado por primera vez un experimento sobre las alteraciones que la cocaína provoca en los animales en su hábitat natural. En concreto se han centrado en los salmones atlánticos (Salmo salar).

Alevines de salmón atlántico. (Peter Steenstra/Wikimedia Commons)
Alevines de salmón atlántico. (Peter Steenstra/Wikimedia Commons)

Los salmones afectados por la cocaína nadan casi el doble de lejos

Para llevar a cabo la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista Current Biology, se monitorizaron 105 salmones atlánticos juveniles en el lago Vättern, en Suecia. Los ejemplares se distribuyeron en tres grupos: uno de control, uno expuesto a cocaína y el último al principal metabolito de esta droga, la benzoilecgonina.

Los investigadores combinaron implantes químicos de liberación lenta y seguimiento mediante telemetría acústica para reconstruir su trayectoria y sus patrones espaciales dentro del lago natural.

Los resultados demostraron que estos metabolitos alteran los patrones de dispersión y el comportamiento espacial de los peces. La exposición a la benzoilecgonina aumentó las tasas de movimiento semanales en aproximadamente 1,9 veces; así, se dispersaron cerca de 12,3 kilómetros más lejos que los ejemplares de control.

“Estos resultados indican que los contaminantes derivados de la cocaína pueden alterar la ecología espacial de los peces, influyendo potencialmente en el uso del hábitat, las interacciones tróficas y los patrones de dispersión a nivel poblacional en los ecosistemas naturales”, señalan los autores. Estos son elementos fundamentales para la supervivencia y dinámica de las poblaciones de peces.

Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

Además, observaron que la benzoilecgonina produjo unos efectos más intensos que la cocaína. “Esto es especialmente preocupante porque los posibles peligros para distintas especies de contaminantes ambientales —como fármacos y drogas de abuso— suelen evaluarse según los compuestos originales en lugar de sus metabolitos, pese a que estos últimos aparecen frecuentemente a concentraciones más elevadas en las aguas superficiales", señalan los autores del estudio publicado en Current Biology.

De esta manera, es importante y urgente incorporar estos contaminantes en las estrategias de monitoreo y gestión para la conservación de las especies acuáticas vulnerables, ya que pueden perturbar su ecología espacial y su comportamiento locomotor.

“Nuestros hallazgos demuestran que concentraciones ambientalmente relevantes de cocaína y su metabolito mayor, la benzoilecgonina, pueden acumularse en los cerebros de salmones atlánticos expuestos —una especie de gran importancia ecológica y económica— y alterar su movimiento y uso del espacio en la naturaleza".

Aunque las implicaciones de esta contaminación todavía deben investigarse más en profundidad, los investigadores destacan la relevancia tanto económica como ecosistémica de esta especie; su alteración o degradación por este u otro tipo de contaminación, por tanto, tendría consecuencias para los hábitats en los que vive y para nosotros mismos.

Temas Relacionados

AnimalesDrogasConsumo de DrogasMedioambienteCienciaInvestigaciónEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno promete revisar las ratios de las escuelas infantiles de 0 a 3 años tras las protestas en la Comunidad de Madrid

Mientras el Ministerio de Educación estudia las alegaciones de las educadoras de Infantil, el Consejo de Ministros ha abordado este martes el proyecto de ley que reduce el número de alumnos por aula en Primaria y Secundaria

El Gobierno promete revisar las ratios de las escuelas infantiles de 0 a 3 años tras las protestas en la Comunidad de Madrid

El postre de café con solo cuatro ingredientes que puedes preparar en menos de 15 minutos

La textura y el sabor equilibrado entre el dulzor y el toque amargo son las señas de identidad de una receta dulce y deliciosa que es posible hacer de forma fácil y rápida

El postre de café con solo cuatro ingredientes que puedes preparar en menos de 15 minutos

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Los sindicatos de inquilinas critican el nuevo plan del Gobierno: “Solo se destinan 336 millones al año a vivienda protegida, el 1% del gasto en defensa”

Aseguran que el proyecto no aborda la raíz del problema y reclaman medidas urgentes para garantizar alquileres asequibles y proteger a quienes más dificultades tienen

Los sindicatos de inquilinas critican el nuevo plan del Gobierno: “Solo se destinan 336 millones al año a vivienda protegida, el 1% del gasto en defensa”

La prensa internacional elogia a la reina Letizia tras su último look en el Palacio Real: “Especialmente elegante”

La esposa del rey Felipe VI vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras recibir al presidente de la República Portugesa, Antonio José Seguro

La prensa internacional elogia a la reina Letizia tras su último look en el Palacio Real: “Especialmente elegante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”