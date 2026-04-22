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Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El equipo más mencionado es el Inter de Milán, después el AC Milán y luego la Juventus de Turín

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Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A
Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A. (Composición Infobae)

La Guardia di Finanza ha desmantelado una red de prostitución de lujo y organización de fiestas exclusivas en Milán a través de la agencia Ma.De. Milano. Un caso que ha vuelto a salpicar al mundo del fútbol italiano por la aparición de decenas de nombres en las escuchas y documentos de la investigación.

El caso se activó tras la denuncia de una joven de Europa del Este que residía en el mismo edificio donde operaba la agencia. Según su testimonio, allí funcionaba un club clandestino donde se organizaban fiestas y donde las mujeres eran presionadas para atender a clientes a cambio de dinero.

Cuatro personas han sido puestas bajo arresto domiciliario, mientras la Fiscalía sigue analizando dispositivos, conversaciones y movimientos económicos.

“Palabras clave”, no acusaciones

En el sumario aparecen más de 60 futbolistas mencionados como “palabras clave” utilizadas por la organización para identificar contactos, clientes o asistentes a eventos. Pero también se nombra a un piloto de Fórmula 1 y jugadores de hockey.

La Fiscalía de Milán insiste en un punto esencial que atraviesa todo el caso: aparecer en esa lista no implica haber cometido ningún delito. Cabe destacar que en Italia, el pago por servicios sexuales entre adultos no está tipificado como infracción penal, por lo que los futbolistas citados no están siendo investigados ni imputados.

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Una prostituta y un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inter de Milán: el equipo más citado

El club más recurrente en las escuchas es el Inter de Milán, donde aparecen varios jugadores actuales o recientes de su plantilla o de su entorno: Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova (hoy en el Atalanta), Yann Bisseck, Milan Škriniar (actualmente en el PSG), Carlos Augusto, Achraf Hakimi (también en el PSG) y Philippe Coutinho (agente libre).

Alessandro Bastoni. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Alessandro Bastoni. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

AC Milán: nombres del presente y leyendas

En el entorno del AC Milan aparecen nombres de futbolistas en activo y exjugadores que pasaron por la Serie A o por la cantera rossonera. Entre ellos figuran Rafael Leão, Olivier Giroud (actualmente en el Lille), Jérémy Ménez (Canton United), Daniel Maldini (hoy en la Lazio) y Mattia De Sciglio (actualmente en el Empoli).

Rafael Leão. (AP Photo/Antonio Calanni)
Rafael Leão. (AP Photo/Antonio Calanni)

Juventus y demás equipos de la Serie A

La Juventus también está presente en los documentos con referencias a Dušan Vlahović y Arthur Melo (actualmente cedido en Grêmio de Porto Alegre), además de una mención genérica a “Álvaro”, que la prensa italiana vincula de forma no confirmada con Morata (hoy en el Como).

Álvaro Morata. (REUTERS/Alessandro Garofalo)
Álvaro Morata. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El resto de la Serie A también aparece representado con nombres como Gianluca Scamacca (Atalanta) y Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Samuele Ricci (AC Milán) o Nuno Tavares (Lazio, cedido desde el Arsenal). También se menciona a Riccardo Calafiori, actualmente en el Arsenal tras su paso por la Roma y el fútbol italiano.

Matteo Ruggeri, jugador del Atlético de Madrid. (Europa Press)
Matteo Ruggeri, jugador del Atlético de Madrid. (Europa Press)

Entre los nombres que aparecen en el material de la investigación figura también Dejan Stanković, exjugador del Inter y la Lazio y actual entrenador del Estrella Roja Según el sumario, habría mantenido hasta ocho contactos telefónicos con uno de los investigados, sin que ello implique imputación o sospecha formal.

Stanković, entrenador del Estrella Roja. (REUTERS/Marko Djurica)
Stanković, entrenador del Estrella Roja. (REUTERS/Marko Djurica)

“Estoy embarazada”

Uno de los fragmentos más sensibles del sumario recoge una conversación entre una escort y un miembro de la red. La mujer afirma: “Me acabo de hacer una prueba y estoy embarazada, de más de tres semanas”, y señala a continuación al futbolista con el que habría estado esa noche. La investigación sitúa al jugador en un equipo de la parte baja de la Serie A.

Por el momento, el objetivo ahora es diferenciar entre asistentes a eventos sociales y quienes habrían contratado servicios adicionales. En cualquier caso, el procedimiento judicial es claro: ninguno de los futbolistas mencionados está imputado ni investigado.

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