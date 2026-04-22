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Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Uno de los aspectos que más valoran quienes optan por esta carrera es la estabilidad laboral, junto con beneficios como pagas extraordinarias y la posibilidad de promoción interna

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Imágenes de la muestra de las fuerzas policiales. A 26 de marzo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).
Imágenes de la muestra de las fuerzas policiales. A 26 de marzo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Elegir una salida profesional dentro de las fuerzas de seguridad del Estado es una decisión que cada vez despierta más interés, especialmente entre quienes buscan estabilidad laboral y buenas condiciones económicas. En este contexto, la Guardia Civil se presenta como una de las opciones más completas, no solo por su variedad de funciones, sino también por las distintas especialidades a las que se puede acceder y los salarios asociados a cada una de ellas.

Uno de los destinos más conocidos es el de Seguridad Ciudadana, donde los agentes realizan labores de patrullaje y atención directa al ciudadano. Se trata de la base operativa del cuerpo y uno de los primeros destinos para muchos guardias civiles. En este caso, el sueldo suele oscilar entre los 1.800 y los 2.100 euros mensuales, dependiendo de factores como la antigüedad o los complementos específicos del puesto.

Otra de las ramas más visibles es la de Tráfico, encargada de la vigilancia en carreteras y la gestión de accidentes. Estos agentes desempeñan un papel clave en la seguridad vial, lo que también se traduce en una retribución algo superior. Según los datos compartidos, los salarios en esta especialidad se sitúan entre los 2.000 y los 2.300 euros al mes, consolidándose como una de las opciones más demandadas.

El Seprona, centrado en la protección del medio ambiente, es otra alternativa para quienes buscan un trabajo más vinculado a la naturaleza. Sus funciones incluyen la vigilancia de espacios naturales y la investigación de delitos ecológicos. En este caso, el sueldo mensual se mueve entre los 1.900 y los 2.200 euros, una cifra similar a otras unidades, pero con un enfoque profesional muy diferente.

Para quienes prefieren entornos más técnicos o específicos, existen unidades como el Servicio Marítimo, donde los agentes operan en embarcaciones. Aquí los salarios aumentan ligeramente, situándose entre los 2.200 y los 2.500 euros mensuales. Algo similar ocurre con la especialidad de montaña, dedicada a rescates en entornos complicados, donde los ingresos pueden alcanzar los 2.600 euros al mes.

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La especialización se remunera

Más especializada aún es la unidad de GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), enfocada en intervenciones bajo el agua. Este tipo de trabajo requiere formación adicional y gran preparación física, lo que se refleja en su salario: entre 2.300 y 2.700 euros mensuales. Es una de las áreas más exigentes dentro del cuerpo.

En el ámbito de la investigación destaca la Policía Judicial, encargada de resolver delitos y colaborar con jueces y fiscales. Sus salarios suelen situarse entre los 2.100 y los 2.400 euros al mes. Muy relacionada está la especialidad de Información, centrada en inteligencia y lucha antiterrorista, con sueldos que pueden llegar a los 2.600 euros mensuales.

Las llamadas Unidades Especiales representan uno de los niveles más altos de exigencia dentro de la Guardia Civil. Se trata de grupos altamente preparados para intervenciones complejas, y sus salarios lo reflejan: entre 2.500 y 3.000 euros al mes. No todos los agentes pueden acceder a estas posiciones, ya que requieren superar pruebas físicas y técnicas muy exigentes.

Otra opción interesante es el Servicio Aéreo, donde los agentes trabajan con helicópteros y otras aeronaves. Este tipo de destino combina tecnología, formación técnica y responsabilidad, con sueldos que oscilan entre los 2.400 y los 2.800 euros mensuales, dependiendo del puesto concreto y la experiencia acumulada.

Más allá de las cifras, uno de los aspectos que más valoran quienes optan por esta carrera es la estabilidad laboral, junto con beneficios como pagas extraordinarias y la posibilidad de promoción interna. Estas condiciones convierten a la Guardia Civil en una opción atractiva para quienes buscan una trayectoria profesional sólida y con múltiples caminos de desarrollo dentro de un mismo cuerpo.

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