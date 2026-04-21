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Vasculitis: qué es, consecuencias para la salud, síntomas y cómo tratarlo

Puede afectar a distintos órganos y requiere diagnóstico y tratamiento especializado

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Es un problema que se debe tratar a tiempo
Pie con vasculitis. (Imagen ilustrativa Infobae)

La vasculitis es un grupo de enfermedades poco frecuentes que han ido ganando importancia en el ámbito médico en los últimos años debido a su complejidad y a la diversidad de formas en las que puede manifestarse.

Se trata de una condición que afecta directamente al sistema circulatorio, ya que inflama los vasos sanguíneos y presenta una gran diversidad de formas clínicas, lo que la convierte en un grupo de enfermedades complejo y heterogéneo.

Aunque no es una patología tan conocida por el público general como otras enfermedades autoinmunes, su impacto en la salud global de los pacientes ha situado este conjunto de trastornos en el foco de la investigación clínica y biomédica actual.

Peligros de la vasculitis

La inflamación de los vasos sanguíneos puede alterar el flujo normal de la sangre, lo que hace que los tejidos y órganos reciban menos oxígeno y nutrientes de los necesarios. Esto puede provocar daños en distintas partes del cuerpo, especialmente cuando los vasos afectados son de pequeño o mediano calibre.

En los casos más graves, la afectación puede comprometer órganos vitales como los riñones, los pulmones o el corazón, lo que incrementa el riesgo de complicaciones importantes. Además, su naturaleza variable hace que, en ocasiones, los síntomas iniciales pasen desapercibidos o se confundan con otros problemas de salud, lo que puede retrasar su detección.

Síntomas de la vasculitis

Según explican especialistas en la web de Mayo Clinic, hay numerosos síntomas a tener en cuenta. La mayoría de los casos puede incluir manifestaciones generales como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, pérdida de peso y dolores en distintas partes del cuerpo. Estas señales iniciales pueden variar en intensidad y no siempre son específicas, lo que dificulta su identificación en las primeras fases.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica. Esto representa un aumento con respecto al año anterior.

Además de estos síntomas más generales, las manifestaciones pueden cambiar en función de la zona del organismo afectada. Cuando la vasculitis impacta en el aparato digestivo, puede provocar dolor abdominal después de las comidas, la aparición de úlceras o incluso perforaciones, así como la presencia de sangre en las heces.

En el caso de los oídos, pueden surgir mareos, zumbidos persistentes o una pérdida auditiva repentina. Si afecta a los ojos, estos pueden enrojecerse, presentar picor o sensación de ardor, y en situaciones más graves producir visión doble o pérdida temporal o permanente de la visión.

Cuando se localiza en manos o pies, puede generar entumecimiento o debilidad en las extremidades, además de hinchazón o endurecimiento en palmas y plantas. Si afecta a los pulmones, puede causar dificultad para respirar o tos con sangre. Por último, en la piel puede provocar la aparición de manchas rojas por pequeños sangrados bajo la superficie cutánea.

Tratamiento de la vasculitis

El tratamiento de la vasculitis depende de muchos factores, como puede ser la gravedad de la inflamación o los órganos afectados. En la mayoría de los casos, el objetivo principal es reducir la inflamación de los vasos sanguíneos y evitar que el daño avance a otros tejidos del cuerpo.

Para ello, los especialistas suelen recurrir a medicamentos (corticoides o inmunosupresores) que actúan sobre el sistema inmunitario, ya que en muchos casos la vasculitis está relacionada con una respuesta inmunitaria anómala en la que el propio organismo ataca a los vasos sanguíneos.

El tratamiento de la vasculitis debe ser siempre indicado y controlado por un especialista, ya que varía según el tipo y la gravedad de cada caso. No es recomendable la automedicación, y la mejor opción es acudir a un profesional que valore cada situación.

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