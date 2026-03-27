Alfredo Molina, veterinario: “Estas tres frases pueden costarle la vida a tu mascota”

El especialista insiste en actuar con rapidez cuando hay señales de enfermedad (Montaje Infobae)

En España, los perros se han ganado el puesto de favoritos en los hogares. Hoy ya suman cerca de 9,3 millones en todo el país, un número que sigue creciendo y demuestra lo presentes que están las mascotas en la vida diaria. Más de uno de cada cuatro hogares cuenta con al menos un perro como compañero. Los gatos también tienen su lugar, con 3,8 millones de ejemplares registrados en 2024.

A este fenómeno se le suma que, en muchas familias, la relación con los animales ha cambiado en los últimos años. Los perros han pasado de ocupar el patio o el jardín a compartir sofá y vida cotidiana con sus dueños. La convivencia diaria ha generado una mayor conciencia sobre su bienestar y necesidades, lo que también ha incrementado la demanda de productos y servicios especializados para mascotas.

Pero cuidarlos no es nada sencillo ni barato. Estas mascotas requieren atención, cariño, alimentos de calidad, actividad física y una atención veterinaria recurrente. Según un estudio elaborado por EAE Business School, los españoles se gastan de media entre 500 y 1.000 euros al año en sus animales de compañía y el veterinario es uno de los principales destinatarios de este dinero.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Más allá de vacunas y revisiones generales, es probable que la mascota desarrolle algún problema de salud a lo largo de su vida. Según la compañía de seguros veterinarios Barkibu, uñas rotas, envenenamientos, mordiscos, cortes y heridas en parques o cuerpos extraños en el cuerpo del animal son los principales accidentes que pueden sufrir las mascotas. Su tratamiento puede salir bastante caro: los precios pueden ir desde los 100 euros por una uña partida a los 2.700 euros por la extracción de un cuerpo extraño.

Por ello, es posible que algunas personas retrasen la visita al veterinario por miedo a tener que vaciar la cartera. Pero ignorar los signos de dolor del animal no hace más que empeorar el asunto. Según el veterinario Alfredo Molina, hay tres frases que hacen especial daño a una mascota enferma, todas ellas relacionadas con el retraso en la atención sanitaria.

“Hay cosas que un animal sano no hace”

Perro triste. (Freepik)

“Las tres frases que más daño hacen a una mascota enferma”, según Molina, son “La voy a observar unos días”; “Seguro que mañana está mejor” y “Es que no quería exagerar y que me llamaras histérico”. Todas estas expresiones que ha escuchado más de una vez en consulta suponen que el animal prolongue su sufrimiento.

“Tu mascota no puede decirte cuánto le duele. No puede pedir ayuda, solo adaptarse y aguantar”, advierte el veterinario. Por ello, Molina ha señalado tres signos de alerta que deben hacer que los dueños visiten rápidamente un veterinario. “Hay cosas que un animal sano no hace”, afirma. Las tres situaciones que señala el veterinario son:

Cojear durante semanas.

Vómitos o diarrea durante varios días seguidos.

Olor a “infección o a muerte”

En cualquiera de estos tres escenarios es necesario acudir al veterinario. En esos casos, cuanto más se espere para buscar atención sanitaria para el animal, peor será el pronóstico, advierte el especialista. “Cuando algo no está bien, el tiempo nunca juega a nuestro favor, porque a veces no es la enfermedad lo que más daño hace, es esperar demasiado para actuar. Y eso lo hace la persona que se supone que más la quiere”, concluye.