Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

Imagen de archivo de tomates a la venta en un supermercado en Londres, Reino Unido. 7 agosto 2019. (REUTERS/Henry Nicholls)

El tomate, uno de los alimentos más consumidos en la mesa de los españoles, ha simbolizado en los últimos meses la reducción de las exportaciones agrícolas españolas a la Unión Europea frente a los productos procedentes de Marruecos. Históricamente, España se ha posicionado como el principal suministrador de este alimento dentro del bloque comunitario, pero, en la última década, ha ido menguando su peso y viendo cómo Marruecos ganaba mercado, ocupando ahora ese primer lugar como exportador de tomate para la UE.

Desde la asociación agrícola Fepex han alertado de la caída en la producción nacional de tomate para consumo en fresco, al tiempo que el marroquí se introducía en el mercado europeo. Juan Jesús Lara, presidente del Comité de Tomate de Fepex, ha destacado que, desde 2022, España perdió su lugar como principal exportador en la UE. “Las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE desde 2012, cuando entró en vigor el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación, han aumentado hasta 2025 un 52%“, ha señalado.

Según el experto, en los últimos diez años, las compras comunitarias de tomate marroquí han crecido un 34% -mismo porcentaje que han disminuido las ventas españolas a la UE-. Además, ha señalado que el retroceso español “no es fruto del azar ni una falta de competitividad”, sino que se produce en un contexto en el que a los agricultores comunitarios se les exige cumplir con normas laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias cada vez más estrictas, “mientras que los productos importados de terceros países acceden al mercado europeo sin estar sujetos a esas mismas obligaciones”.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el comercio agroalimentario y pesquero entre los 27 y Marruecos da un saldo positivo para el país africano. En 2024, la UE exportó a Marruecos 6,5 millones de toneladas por un valor de 3.795 millones de euros, mientras que importó dos millones de toneladas por un valor de 5.212 millones, lo que deja un balance positivo de 1.417 millones para Marruecos.

Principales exportaciones de Marruecos a la UE (Ministerio de Agricultura)

Además, entre 2022 y 2024, la Unión Europea importó desde Marruecos tomates frescos o refrigerados por un total de 2.795 millones de euros. A nivel internacional, el tomate es el principal producto que exporta el Reino de Marruecos, mientras que los principales destinos de sus productos son España (25,1% de sus exportaciones en 2024), Francia (21,5%), Reino Unido (9,5%), Alemania (9,3%) e Italia (4,9%).

El Sáhara, la clave de este ‘sorpasso’

En esta disputa exportadora juega un papel clave el Sáhara, ya que es una de las zonas productoras de tomate que utiliza Marruecos para aumentar su volumen de exportación. Según ha detallado Lara, la CE ha “desvirtuado” dos sentencias clave del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2024 que reconocían al Sáhara Occidental como un territorio distinto de Marruecos, por lo que excluían al tomate producido en el Sáhara de las ventajas arancelarias del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos y obligaban a indicar claramente su origen en el etiquetado.

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

Sin embargo, la Comisión, en negociación directa con Marruecos, ha permitido que estas producciones se beneficien de las ventajas arancelarias y ha modificado la normativa de etiquetado, “privando al consumidor de transparencia y vulnerando principios básicos del derecho comunitario”. Desde Fepex alertan de que esta situación se replicará en el resto de hortalizas, ya que Marruecos tiene previsto aumentar la superficie de regadío en el Sáhara Occidental, lo que incrementará su producción en un 1.000%, siendo la UE su principal destino.

A esta situación se suma la denuncia del “agujero negro informativo en las estadísticas oficiales de la UE” hecha desde COAG. Según ha explicado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la organización agraria, en lo que va de campaña, “no aparecen datos fiables sobre el volumen importado”, observando en las estadísticas oficiales una reducción de importación, algo que, a su juicio, “no obedece a la realidad de la presencia del tomate en los mercados europeos”.

Según ha detallado Góngora, el propio comisario de Agricultura de la UE ha confirmado a la organización que “los datos no demuestran la realidad”, ya que los Estados miembros no están aportando la información sobre el volumen importado de tomate marroquí, ni tampoco del Sáhara. “Esto ahonda en la competencia desleal que Marruecos genera sobre los agricultores europeos. Algo intolerable y que obedece a la línea que la UE lleva en los últimos años, un proceso de liberalización comercial que destroza nuestras explotaciones”, ha lamentado.