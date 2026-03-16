Alba Pérez, veterinaria: “Si tu mascota deja de respirar, solo tienes 3 minutos para actuar”

Montaje de Infobae en el que aparece la veterinaria Alba Pérez

Los animales son una parte muy importante de miles de familias. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía en España (ANFAAC), en España hay más de 20 millones de mascotas.

Si eres el dueño de una de ellas, es importante que estés bien preparado para afrontar situaciones que pueden poner en riesgo la salud de tu mascota. Una de las más graves es que tenga dificultades para respirar.

En caso de que esto ocurra, tan solo tendrás unos minutos para actuar. Alba Pérez, veterinaria que publica contenido en redes sociales, ha explicado cómo abordar este problema en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@vetropia).

Cómo actuar si tu mascota deja de respirar

La especialista señala que, ante una situación así, es fundamental practicar una RCP siguiendo el método ABC, un protocolo básico de reanimación que permite actuar de forma rápida mientras se busca atención veterinaria.

El primer paso corresponde a la A, de airways (vías aéreas). Lo recomendable es colocar al animal en decúbito lateral derecho, es decir, tumbado hacia ese lado. Después hay que extender la cabeza y el cuello para facilitar el paso del aire y revisar cuidadosamente la boca y la garganta para comprobar que no haya ningún objeto o elemento que esté obstruyendo las vías respiratorias.

Paso imprescindible para reanimar a tu perro. (TikTok: @vetropia)

El siguiente paso es la B, de breath (respiración). En este punto se debe realizar la técnica de boca a nariz. Para ello, hay que cerrar la boca del animal con suavidad y colocar los labios sobre su nariz, realizando una inspiración. La veterinaria recuerda que el soplido no debe ser demasiado fuerte, ya que los pulmones de los animales son más pequeños y delicados que los de las personas.

A continuación llega la C, de cardiovascular, que consiste en comprobar si el animal tiene pulso y latido. El pulso puede localizarse en la parte interior de la pata trasera, palpando con los dedos hasta encontrarlo. También puede comprobarse en la pata delantera, justo detrás de la almohadilla. La experta recomienda familiarizarse con estas zonas cuando el animal está tranquilo o descansando, para saber identificarlas con mayor facilidad.

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Para verificar el latido, hay que acudir a la zona de proyección cardíaca, situada justo detrás del codo. En ese punto se puede colocar la mano para notar el movimiento del corazón o acercar el oído para escuchar los latidos. Si no se detecta actividad cardíaca, se deben iniciar compresiones torácicas en esa misma zona, presionando el pecho de forma firme y constante para intentar reactivar la circulación.

En cualquier caso, la veterinaria insiste en que estas maniobras no sustituyen la atención profesional, por lo que, tras realizar la reanimación, es imprescindible acudir lo antes posible a un centro veterinario de urgencias. Allí podrán evaluar el estado de tu mascota, detectar posibles complicaciones derivadas de este contratiempo y aplicar el tratamiento necesario para que se recupere adecuadamente.