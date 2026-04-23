España blinda el queroseno, pero la dependencia de otros aeropuertos y el encarecimiento de los vuelos pueden afectar al turismo

Aviones de Iberia (IStock)

El suministro de queroseno para la aviación está garantizado en España este verano lo que sitúa al país en una posición más sólida que la mayoría de socios de la Unión Europea. Esta ventaja se explica porque solo importa alrededor del 20% del combustible que consume, frente a economías como Alemania, Reino Unido o Francia, mucho más dependientes del exterior. Además, España cuenta con una elevada capacidad de refino que le permite transformar petróleo en combustible de aviación a gran escala, hasta el punto de que más del 80% del queroseno utilizado en sus aeropuertos se produce en el país.

Todo ello hace que “nuestra situación a corto plazo es muy positiva, en el sentido de que tenemos reservas de queroseno”, afirmó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Reconoce que España se encuentra en una “posición privilegiada” frente a otros países europeos. Y es que nuestro país cuenta con ocho refinerías, operadas por Repsol, Moeve y BP, lo que le permite responder con rapidez a la demanda.

Esta ventaja competitiva hace que España no tenga problemas de aprovisionamiento de combustible de aviación, sino todo lo contrario. “Tiene plena capacidad para afrontar el suministro energético del transporte aéreo”, ha asegurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Incidió en que España está “a tope” en materia de refino de combustibles de aviación y tiene una capacidad de almacenamiento muy fuerte, lo que permite garantizar que habrá queroseno suficiente para el verano.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

Impacto sobre el turismo

La escasez de combustible y su encarecimiento en otros países pueden acabar impactando en el turismo español —uno de los pilares de la economía— debido a la “interdependencia” con aeropuertos internacionales, tal y como ha reconocido Hereu. “Nosotros podemos llenar los aviones en Málaga, Barcelona o Madrid, pero también vivimos de que en Heathrow o Hanover puedan llenar los aviones de queroseno”, ha señalado.

En este contexto, varias aerolíneas, como KLM o Lufthansa, han optado por suspender vuelos en las próximas semanas, no por falta de queroseno, sino porque su elevado coste no hace rentables muchas rutas. Una decisión que podría extenderse a otras compañías con operaciones en España. A este riesgo se suma el encarecimiento de los billetes de avión, un factor que amenaza con frenar la llegada de turistas en los próximos meses.

Por el momento, Hereu considera que las previsiones para los próximos meses son buenas. “Los datos hasta ahora no nos llevan a una gran preocupación”, ha señalado, y reconoce que las plazas reservadas para venir a España han aumentado.

“La verdad es que hasta ahora las previsiones son positivas. Esto no significa que no estemos encima día a día viendo lo que será la evolución en los próximos meses”, ha matizado el ministro, que ha garantizado que el Gobierno trabajará para proveer de energía al transporte aéreo, al turismo y al resto de actividades.

Los efectos positivos del conflicto

Frente al riesgo de la escasez y el encarecimiento del queroseno y la subida de los billetes de avión que pueden reducir la movilidad a nivel global, existen factores que, tras la guerra en Oriente Medio, benefician al turismo español, entre ellos el desplazamiento de la demanda desde las áreas más próximas a la zona del conflicto hacia España.

En este escenario, España se consolida como destino refugio para turistas internacionales que huyen de los países afectados por el conflicto. Este fenómeno no es nuevo; ya se produjo durante la Primavera Árabe de 2011, cuando la inestabilidad en varios destinos competidores provocó el desvío de millones de viajeros hacia España.

En algo más de un mes, ya se percibe una reorientación del turismo desde el Mediterráneo oriental hacia el occidental, lo que se ha traducido en un desplazamiento de flujos de viajeros desde destinos como Turquía o Egipto hacia países como España, Italia y Grecia.

El sector turístico: entre el optimismo y la incertidumbre

Ante la nueva situación internacional, el sector turístico español es optimista respecto a la llegada de visitantes. Así, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) espera un escenario favorable para la primavera y el verano de 2026, con una evolución “positiva” del sector, aunque condicionada por un entorno de incertidumbre geopolítica.

Aseguran que las perspectivas macroeconómicas continúan siendo favorables para el turismo, apoyadas en el alto nivel de empleo y la estabilidad del euríbor, que estimulan la capacidad de consumo. No obstante, subrayan que el conflicto en Oriente Medio introduce un elemento de “incertidumbre” que podría afectar a la economía europea si se prolonga en el tiempo.

“Una intensificación del conflicto podría impactar negativamente en el turismo si se producen tensiones en el suministro energético, encarecimiento del combustible, cierres de espacios aéreos o un deterioro de la estabilidad económica”, advierten.

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo

Jorge Marichal, presidente de CEHAT, estima que “aunque las perspectivas para los próximos meses son positivas, no podemos perder de vista el actual escenario internacional, marcado por una elevada incertidumbre geopolítica que puede afectar directamente a la actividad turística”.

En la misma línea se pronuncia José Manuel Fernández Terán, socio responsable de Turismo, Transporte y Logística en PwC, quien anticipa “una primavera y un verano positivos, con una estabilidad y fortaleza del sector que se plasmará en una ligera mejora frente a los resultados del año pasado, siempre y cuando el conflicto no se alargue, ya que podría acarrear impactos negativos”.

Argumenta que esta mejora se observa gracias a la apuesta clara de los turistas europeos por España, tal y como refleja su crecimiento en la primera parte del año, su intención de viajar a nuestro país durante los próximos meses y la mejora en las previsiones de conectividad aérea internacional con respecto al año pasado.

Más turistas en el primer trimestre

La buena evolución del sector ya se ha visto en el primer trimestre del año. España recibió cerca de 22,4 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y marzo, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, con 1,2 millones de llegadas adicionales, según datos de Turespaña.

Solo en marzo, en pleno conflicto, las llegadas de extranjeros a los aeropuertos españoles ascendieron a 8,6 millones, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo mes de 2025.

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo

La unión hace la fuerza

Ante la subida de precio de los combustibles, la Comisión Europea ha presentado una serie de recomendaciones en materia de energía entre las que destacan medidas de coordinación como explorar la posibilidad de que los Estados miembros de la UE puedan compartir queroseno.

“La Comisión coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos”, ha señalado la CE en un comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, señaló que “estamos preparados para emprender más acciones si la situación empeora”. El Ejecutivo comunitario quiere crear un Observatorio de Combustible para tener una fotografía más clara de la situación en los Veintisiete.

“Se establecerá para seguir la producción, importaciones, exportaciones y niveles de reservas de combustibles de transporte en la UE”, indican desde la CE. Esto permitirá identificar rápidamente posibles escaseces y, en caso de liberación de reservas de emergencia, “orientar medidas específicas para mantener un reparto equilibrado del combustible”, indica el Ejecutivo.