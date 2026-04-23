‘El Barbas’, ‘El Asturiano’ o ‘M.R.’: Rajoy se enfrenta hoy a su declaración como testigo, convertido en uno de los protagonistas del juicio a la ‘Operación Kitchen’

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy

“¡Un momento! ¿¡O sea que ‘M.R.’ era Mariano Rajoy?! Coño, esto sí que es un titular. Menudo sorpresón. ¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!“, ironizaba el Gran Wyoming este lunes en El Intermedio tras la que fue una de las declaraciones clave en el juicio por la ‘Operación Kitchen’. Esa misma mañana, Luis Bárcenas había asegurado de forma tajante que esas siglas que aparecían en sus anotaciones pertenecían al expresidente del Gobierno.

En el litigio se está juzgando a la cúpula del Ministerio del Interior durante la era de Rajoy, pero en estas casi tres semanas, uno de los protagonistas que ha ido apareciendo en diferentes declaraciones ha sido el mismo expresidente. Esto ha creado una gran expectación en su declaración de este jueves, ya que, aunque se sienta como testigo, va a tener que responder a una serie de cuestiones de su implicación en toda esta trama.

La primera mención llegó la semana pasada con la testifical de Gonzalo Fraga, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos en la Audiencia Nacional. “La persona a la que denominan ‘El Asturiano’ es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces”, aseguró y añadió que su otro mote era ‘El Barbas’.

Los audios de Villarejo

Aunque esto parezca algo solamente anecdótico, esconde una relevancia dentro de toda esta investigación. En varios audios del excomisario Villarejo se refiere a una persona con esos apodos, una persona que estaba al tanto del operativo parapolicial que se había montado. Esta información ya era conocida, pero el hecho de que se haya ratificado en sede judicial añade una nueva dimensión de gravedad sobre la implicación de Mariano Rajoy.

El excomisario José Manuel Villarejo (Alberto Ortega - Europa Press)

“Paco tirará para arriba porque él le daba todas las novedades al ‘Asturiano’. ‘El Asturiano’ le preguntaba qué hay de esto y qué hay de lo otro, porque eso era lo único que le preocupaba al Asturiano”, se puede escuchar a Villarejo en uno de los audios.

En otra de las grabaciones, el excomisario dice lo siguiente: “Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al ‘Barbas’, no te puedes imaginar. ¡Que podía estar preso el presidente del Gobierno por muchas cosas!”. Entonces surge la duda por la que tendrá que ser preguntado el expresidente: ¿Hasta dónde conocía la ‘Operación Kitchen’ Mariano Rajoy?

‘M.Rajoy’

Sin embargo, el plato fuerte vino este mismo lunes con la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Tras años manteniendo un pacto de no agresión con su antiguo partido político, por primera vez ha cargado de forma directa contra ellos y en concreto contra el propio Rajoy.

Mientras se encontraba en prisión preventiva, según su relato, ordenó a otro preso que destruyera todos los documentos que se encontraban en la nube, entre los que se encontraban unos audios que él mismo había grabado. “Debía destruir los audios de M.R.”, al que claramente identificó como Mariano Rajoy y añadió que no debía “quedar nada”: “Es mi compromiso”.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, explica durante su declaración en la Audiencia Nacional el contenido de una nota manuscrita en la que daba instrucciones para "destruir todos los audios de M.R.", en referencia a Mariano Rajoy.

También aprovechó para relatar lo que se encontraba en uno de esos audios. Se trataba de una conversación que mantuvo con el expresidente en su despacho, donde le entregó en un sobre la “última hoja” de los movimientos de la cantidad extracontable que llevaban. Rajoy “se extrañó mucho: ‘¿Cómo puede ser que llevéis estos papeles?’“. Entonces lo destruyó en el destructor de papeles.

Tras ser preguntado por las defensas de los acusados si alguien más había escuchado ese audio aparte de él, contestó que “no”, lo que abre la posibilidad de que Rajoy sea preguntado por esta cuestión y la veracidad de esta conversación.

Ya la última de las menciones llegó este mismo martes por parte de un exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez. Afirmó que dudar sobre quién se esconde tras la anotación de “M. Rajoy” en una presunta contabilidad extracontable del PP es como hacerlo de “si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid”, añadiendo una diana más sobre el expresidente.