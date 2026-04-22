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Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

El tenista español atiende a los medios en rueda de prensa tras caer eliminado en el Mutua Madrid Open durante el último año de su carrera profesional

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El tenista español Roberto Bautista (REUTERS/Isabel Infantes)
El tenista español Roberto Bautista (REUTERS/Isabel Infantes)

Roberto Bautista se despide del Mutua Madrid Open en la primera ronda, cerrando así su última participación en la capital española antes de retirarse del tenis profesional al final de la temporada. El punto final, dio paso a un homenaje que la organización tenía preparada para el tenis, con un cuadro con imágenes de carrera. Tras el duelo, el tenista español atendió en rueda de prensa a los medios. “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”, afirmaba el tenista español.

“He estado seis meses sin sumar puntos. Todavía tengo buen ranking, pero tengo que jugar en estas fechas sí quiero seguir jugando a un alto nivel”, comenzaba explicando el español. Tras su partido en el Mutua, su familia y equipo saltaron a la pista Manolo Santana para acompañar al tenista. “En el partido de hoy había muchos sentimientos y no ha sido fácil de jugar”, aseguraba. Y añadía: “Siempre tenía ganas de jugar en Madrid, de local. Este año también tenía ganas de jugar y hacerlo muy bien. Ha sido bonito y he podido disfrutar con mi familia y con mis entrenadores de esos minutos ahí en la pista”.

Su despedida en la capital española ha sido en la Manolo Santa, una pista que tiene especial significado para él: “Las semifinales del Mutua de 2014 me lanzaron a las posiciones de arriba. Creo que me puse entre los quince mejores. Fue un poco un punto de inflexión en mi carrera. Quizá el momento más emotivo de mi carrera como tenista ha sido la final de la Copa Davis aquí en la Caja Mágica. Me quedo con esos recuerdos. Esta pista es especial para mí”.

El tenista español Roberto Bautista (EFE/ Sergio Pérez)
El tenista español Roberto Bautista (EFE/ Sergio Pérez)

La decisión de retirarse a final de temporada fue pausada y meditada. La primera en conocer su idea de colgar la raqueta fue su mujer. “He tenido una lesión bastante grave, quizás la más grave de mi carrera. En febrero ya prácticamente no veía solución, no me encontraba nada bien en la pista y ahora, después de un año, empecé a encontrarme un poco mejor. Empecé a poder competir y luchar los partidos”, confiesa. “Llevo muchos años en esto. Después de haberme encontrado bien en Indian Wells y Miami físicamente, creía que era un buen momento para decir adiós, porque todavía me encuentro con nivel y con físico para tener un año entero de despedida con buenos partidos”.

Respecto a si se planteaba continuar después de una buena temporada, sentencia: “La decisión está tomada. Este año va a ser el último año. Eso lo tengo claro, pero ojalá acaba el año bien. Ojalá tener la oportunidad de jugar bien. Lo que más me gustaría es poder despedirme bien, poder hacer buenos partidos y disfrutar en pista”.

El tenis que deja Roberto Bautista

Bautista ha podido disfrutar de una larga carrera profesional que despegó cuando el tenista tenía 24 años y desde entonces no ha dejado de mejorar. “Llegué entre los mejores del mundo con 24 años y había mucho margen para mejorar. Siempre se puede mejorar. También dejo que las carreras pueden ser muy largas si te cuidas y haces las cosas profesionalmente, puedes alargar tu carrera mucho. También dejo una buena imagen, creo, en el tenis, de mucha profesionalidad, de mucho trabajo y de mucha seriedad. En el vestuario, los jugadores me felicitan, me respetan. Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”.

Tras la toma de la decisión de retirarse a final de 2026, Bautista asegura que “ha sido complicado” a nivel mental. “Me voy contento con lo que he hecho. He vivido por y para el tenis durante muchos años y creo que he hecho una buena carrera, creo que lo he dado todo cada día de mi vida. Siempre he tenido ganas de mejorar. Yo creo que eso es la clave para poder tener una carrera larga en las posiciones altas del ranking”, concluía el tenista. Tras estas palabras, Bautista se levantaba de la silla de la sala de prensa en medio de un sonoro aplauso de los presentes, como reconocimiento a la leyenda que se despide del Mutua Madrid Open.

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