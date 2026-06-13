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La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

El director general de la compañía en el país afirma que la empresa trabaja para reponer los sobres en un plazo breve

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El álbum del Mundial. (Infobae)
El álbum del Mundial. (Infobae)

La escasez de sobres de cromos del Mundial ha sorprendido a miles de coleccionistas españoles, que se han encontrado con estanterías vacías justo cuando ha arrancado ya la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha generado una fiebre de compra y un inusual desabastecimiento en los comercios.

La colección de cromos de este Mundial es la más grande en la historia de Panini, con 980 adhesivos a completar, lo que aumenta tanto la dificultad como el coste para los aficionados. Estas cifras responden a la ampliación de selecciones participantes por parte de la FIFA, lo que elevó a 48 los equipos representados en el álbum. En los últimos días, sin embargo, no ha sido posible adquirir los sobres necesarios para completar la colección, debido al agotamiento generalizado en tiendas y quioscos. Para lograr completarla, se estima una inversión mínima de 210 euros, aunque esa cantidad es imposible, porque representa el dinero que un aficionado se gastaría si nunca tuviera un cromo repetido. La cifra realista supera los 300 euros.

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“Este arranque no lo habíamos tenido nunca”, ha reconocido Lluís Torrent, director general de Panini España, en una entrevista con la Agencia EFE. El ejecutivo comparó el lanzamiento con la edición anterior, al señalar que “la colección del Mundial de Catar en 2022, al coincidir con la época escolar, hizo que fuera el mejor Mundial que habíamos tenido hasta la fecha, pero este lo va a superar seguro”. Torrent también destacó que la fiebre por los cromos no se limita a España. En otros de los 130 países donde se comercializa el álbum, la demanda también ha superado las previsiones de la compañía. “Incluso en algunos de ellos, como Brasil, ha sido superior”, añadió.

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1 - ES

“Compra gente de todas las edades”

Mientras tanto, la falta de sobres en los comercios se ha hecho notoria ya desde mayo, según testimonios como el de Carlos, propietario de un quiosco en el barrio madrileño de Chamberí, también entrevistado por EFE. “Ha habido días que, si hubiese tenido 10 cajas de sobres disponibles, creo que las habría vendido todas”. El comerciante también destaca el interés de “gente de todas las edades” por la colección. Así, la demanda sin precedentes ha superado con creces lo estimado por Panini, dejando los puntos de venta desabastecidos en pocas semanas.

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Ante el panorama de escasez, el director general de Panini envía un mensaje de calma a los coleccionistas: la empresa trabaja para reponer los sobres en un plazo breve. Torrent admite que la situación “no es agradable para nadie”, aunque confía en que “en el periodo de una semana o 10 días la falta de sobres esté resuelta”.

Finalmente, el directivo ha querido desmentir uno de los rumores más habituales entre los aficionados: la supuesta existencia de cromos más difíciles. “Podemos garantizar y es absolutamente cierto que se imprimen por igual todos los cromos”. Por tanto, la probabilidad de encontrar a figuras como Messi o Lamine Yamal es la misma que la de cualquier otro jugador del álbum, sin distinción por popularidad o equipo.

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