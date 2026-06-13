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El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

La FIFA ha designado al colegiado jordano Adham Makhadmeh para el partido inaugural de España

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El árbitro jordano Adham Makhadmeh (REUTERS/Stringer)
El árbitro jordano Adham Makhadmeh (REUTERS/Stringer)

La selección española afrontará su primer encuentro en la Copa del Mundo con un ingrediente extra: el recuerdo de un antecedente que marcó a varios jugadores y al cuerpo técnico. La FIFA ha designado al árbitro jordano Adham Makhadmeh para el partido inaugural de España ante Cabo Verde, que se disputará el lunes en Atlanta a las 18:00, hora peninsular. El nombre de Makhadmeh no resulta ajeno para el seleccionador nacional Luis de la Fuente, quien se reencontrará con el colegiado que estuvo presente en uno de los partidos más recordados de su etapa al frente del equipo olímpico.

Makhadmeh, nacido en Irbid el 13 de febrero de 1987, ha desarrollado una carrera que lo llevó a dirigir en citas internacionales de alto perfil. Será la primera vez que el árbitro jordano dirija a la selección absoluta en un campeonato del mundo. Como ha recordado primero Marca, De la Fuente coincidió con él en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero las palabras que le dedicó en la rueda de prensa postpartido no fueron muy positivas.

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Un antecedente que marcó a De la Fuente

Adham Makhadmeh arbitró el debut de la selección olímpica ante Egipto en los Juegos de Tokio. Ese encuentro finalizó empatado sin goles y resultó especialmente duro en lo físico. Bajo la dirección del árbitro jordano, Dani Ceballos sufrió una grave lesión tras una entrada que lo apartó del torneo y lo mantuvo inactivo hasta enero de 2022 (los Juegos se disputaron en el verano de 2021 por la pandemia COVID-19).

La reacción del cuerpo técnico fue inmediata. Luis de la Fuente expresó tras el partido su malestar por el criterio arbitral. “Tuvimos una reunión en la que nos explicaron claramente las acciones que iban a ser castigadas con roja. Hoy se han producido varias y sorprendentemente no se ha tomado la decisión que nos dijeron que se iban a tomar. Eso nos saca un poco de la lógica del fútbol porque no sabemos cómo comportarnos y actuar en esos momentos. Las decisiones no se ajustaron a las explicaciones que nos dieron el otro día”, declaró el seleccionador español en palabras recogidas por Marca.

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El incidente con Ceballos no fue la única acción polémica de la jornada. España también reclamó la roja por una falta dura sobre Óscar Mingueza. De la Fuente insistió en que “respecto al juego duro, para eso hay un árbitro y un VAR para impartir justicia,…esperemos que la próxima vez tengamos más suerte con las decisiones y evaluaciones que se producen en el terreno de juego. Hoy no lo hemos tenido”, relató.

Descubre el itinerario completo de la selección española de fútbol en los días previos a su primer partido en el Mundial. Te contamos todos los detalles de sus entrenamientos, conferencias y viaje a Atlanta.

Expectativas para el debut ante Cabo Verde

El debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026 está rodeado de grandes expectativas. La selección española afronta el partido como favorita, tras una racha de 30 partidos sin perder y un ambiente de confianza reforzado por la recuperación de jugadores clave como Lamine Yamal y Nico Williams, quienes consiguieron entrenar con el grupo a pocos días del debut, aunque no es seguro que jueguen de inicio.

Por su parte, Cabo Verde vive este estreno como un acontecimiento histórico, llegando con optimismo tras su sorprendente clasificación y habiendo recibido incluso un día festivo nacional para seguir el partido, lo que refleja la importancia que tiene para el país africano este debut mundialista. Todo está preparado para un inicio emocionante y cargado de presión y sueños para ambos equipos.

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