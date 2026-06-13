El sector del limón, en alerta por un virus sin cura que obliga a arrancar y quemar los árboles infectados

Un limonero muestra una rica cosecha de limones en diferentes etapas de maduración, con frutos amarillos y verdes colgando de sus ramas bajo la luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector citrícola español se enfrenta a una nueva amenaza fitosanitaria justo cuando concluye la mejor campaña de limón en años: el virus de la clorosis nervial amarilla (conocido por sus siglas CYVCV) se ha confirmado ya en al menos 17 fincas de Alicante y Murcia, y el único remedio disponible es el arranque y la quema de los árboles infectados.

La campaña que acaba de cerrar deja precios récord: el limón de la variedad Fino se pagó en origen a un promedio de entre 50 y 55 céntimos por kilo, mientras que el Verna llegó a alcanzar 1,20 euros por kilo. La producción total se situó entre 1,08 y 1,10 millones de toneladas, por encima del aforo inicial de 1,02 millones. El director de la interprofesional Ailimpo, José Antonio García, define el resultado como “una campaña para recordar” en declaraciones recogidas por Agencia Efe.

PUBLICIDAD

El CYVCV es un Potexvirus sin tratamiento curativo. Una vez que infecta un árbol, este permanece enfermo de por vida y actúa como foco de contagio permanente. El patógeno se transmite por insectos vectores, como pulgones y mosca blanca, por herramientas de corte contaminadas y, sobre todo, por material vegetal infectado en vivero.

El foco apunta a los viveros de Cataluña

La alarma saltó en una charla informativa celebrada en Elche a principios de marzo. Un ingeniero de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana proyectaba imágenes de parcelas afectadas en Turquía cuando un agricultor reconoció los síntomas en su propio huerto. “Hubo en la sala pánico escénico”, relata el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. Al día siguiente, los técnicos tomaron muestras y confirmaron el diagnóstico. García confirmó la presencia del virus en limoneros de uno o dos años de al menos 12 fincas de Alicante y otras cinco de Murcia. Los árboles afectados son todos de plantación reciente, lo que señala directamente al material de origen.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm), ha destapado un caso de fraude relacionado con la venta de cítricos ecológicos

Andreu apunta a viveros de Castellón y del sur de Tarragona como el origen del foco, “pese a que los plantones vienen certificados con su sello de garantía de sanidad vegetal”. Calculó que “el sector ha plantado entre 2024 y 2025 cerca de 9 millones de árboles y muchos de ellos pueden estar infectados”. Desde la Asociación de Viveristas de Tarragona respondieron que “la totalidad del material vegetal de reproducción de cítricos que sale de las instalaciones de los viveros es sometido, previamente a su expedición, a los análisis virológicos” conforme a la normativa vigente.

La respuesta desigual de las administraciones

La Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ya ha publicado una orden que obliga al arranque de las plantas infectadas y prepara una segunda norma con las indemnizaciones correspondientes. La Región de Murcia, que concentra 28.442 de las 54.055 hectáreas de limoneros de España, se ha limitado por ahora a publicar en el Boletín Oficial regional una resolución que declara la presencia del virus, sin imponer el arranque obligatorio.

PUBLICIDAD

El director general de Producción Agrícola de la Consejería murciana, Juan Pedro Vera, justifica la demora: en la última reunión del Comité Fitosanitario Nacional “se acordó retrasar la decisión de arranque hasta disponer de una imagen más clara de la situación”. El plan aprobado contempla 700 prospecciones en dos meses para obtener un diagnóstico completo del territorio.

La amenaza de un contagio a los árboles adultos

García, Andreu y el responsable de agricultura y agua de UPA Murcia, Antonio Moreno, coincidien en que la única salida viable pasa por la prospección, el arranque y la desinfección de las zonas afectadas, con indemnizaciones a cargo de los ejecutivos regionales.

PUBLICIDAD

“Hay que arrancar y quemar”, afirma Andreu en declaraciones recogidas por Efe. El temor compartido por el sector es que el virus dé el salto de las plantaciones jóvenes, las únicas afectadas hasta ahora, a los árboles adultos. “Si no, su expansión puede ser exponencial”, advirtió Moreno. España es el primer exportador mundial de limón en fresco y el segundo productor tras Argentina. Una dispersión del CYVCV hacia las plantaciones maduras pondría en riesgo una industria que, además, acaba de cerrar su mejor ejercicio en una década.

*Con información de Agencia Efe