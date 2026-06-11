El precio del diésel se desploma a su nivel más bajo desde la crisis en Oriente Medio: llenar un depósito medio baja a 89 €

Un surtidor de gasolina en una estación de servicio de Cepsa en Cuevas del Becerro. REUTERS/Jon Nazca

Después de meses marcados por la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento del petróleo, el coste de los carburantes da un giro y el diésel se abarata hasta alcanzar su nivel más bajo desde principios de marzo, un poco después del estallido del conflicto en Oriente Médio.

La tendencia, iniciada la semana pasada, supone un alivio para millones de conductores que han visto cómo llenar el depósito se convertía en un gasto cada vez más elevado. Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasóleo se sitúa esta semana en 1,615 euros, lo que representa una caída del 2% respecto a la semana anterior.

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Se trata del nivel más bajo registrado desde la primera semana de marzo, antes de que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel provocara una fuerte escalada en los mercados energéticos internacionales.

La bajada consolida además una distancia significativa respecto a los máximos alcanzados durante la primavera. Antes de la entrada en vigor de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno el pasado 22 de marzo, el diésel había llegado a situarse en 1,883 euros por litro, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro mundial de crudo.

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El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

La gasolina también se suma a las rebajas

La reducción de precios no afecta únicamente al diésel. La gasolina también ha registrado una nueva caída durante la última semana. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha descendido un 1,74%, hasta situarse en 1,52 euros, el nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

Aunque la gasolina experimentó incrementos menos pronunciados que el gasóleo durante los momentos más tensos de la crisis energética, ambos carburantes han seguido una evolución similar en las últimas semanas, favorecidos por una moderación de los precios internacionales del petróleo y por las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo.

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El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo una batería de actuaciones extraordinarias destinadas a contener el impacto de la crisis energética. Entre ellas destaca la reducción al 10% del IVA aplicado a gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la rebaja al mínimo permitido por la Unión Europea del impuesto especial sobre hidrocarburos. También se pusieron en marcha ayudas específicas para transportistas y agricultores.

Diez semanas seguidas de subidas

Las medidas llegaron en un momento especialmente delicado para los mercados. El aumento de las tensiones en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones en puntos estratégicos para el comercio mundial de petróleo, como el Estrecho de Ormuz, provocaron una fuerte subida del precio del barril de crudo desde finales de febrero.

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Como consecuencia, los carburantes en España encadenaron cerca de diez semanas consecutivas de incrementos. La preocupación por el abastecimiento y el encarecimiento de las materias primas alimentaron una espiral alcista que afectó tanto a consumidores particulares como a sectores profesionales altamente dependientes del transporte.

La combinación de la intervención fiscal y una cierta relajación de las tensiones internacionales ha permitido romper esa dinámica. Sin embargo, los precios siguen siendo considerablemente más elevados que los registrados hace un año.

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Llenar un depósito de 55 litros de diésel cuesta unos 89 euros

A pesar de las recientes bajadas, el coste de repostar continúa suponiendo un importante esfuerzo económico para muchas familias. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta aproximadamente 88,82 euros.

Esta cifra supone pagar 14,13 euros más que hace un año, cuando el mismo repostaje tenía un coste medio de 74,69 euros. El incremento refleja el fuerte impacto que la volatilidad energética ha tenido sobre los bolsillos de los consumidores durante los últimos meses.

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En el caso de los vehículos de gasolina, llenar un depósito de 55 litros cuesta actualmente alrededor de 83,60 euros, frente a los 80,19 euros que costaba hace un año. Aunque la diferencia es menor que en el diésel, los conductores también siguen soportando precios superiores a los de 2024.

Lejos de los récords históricos de 2022

Pese a la tensión vivida durante los últimos meses, los carburantes permanecen muy por debajo de los máximos históricos alcanzados en el verano de 2022, cuando la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania llevó los precios a niveles nunca vistos.

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En julio de aquel año, la gasolina llegó a marcar una media de 2,141 euros por litro, mientras que el diésel alcanzó los 2,10 euros. Las cifras actuales, aunque elevadas, se mantienen claramente alejadas de aquellos récords.

Los expertos recuerdan además que el precio de los carburantes depende de múltiples factores. Entre ellos figuran la cotización internacional del petróleo, los costes logísticos, los impuestos, el precio de las materias primas y los márgenes comerciales. Asimismo, las variaciones en el mercado del crudo no se trasladan de forma inmediata a las estaciones de servicio, sino que suelen reflejarse con varias semanas de retraso.

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España mantiene precios más bajos que la media europea

Otro aspecto destacado es que España continúa siendo uno de los países con carburantes más baratos dentro del entorno europeo. El precio medio de la gasolina de 95 octanos se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza los 1,820 euros por litro.

La diferencia es aún mayor respecto a la eurozona, donde el precio medio asciende a 1,879 euros por litro. Esta ventaja competitiva se explica en buena medida por la menor presión fiscal existente en comparación con otros países europeos.

La misma situación se repite en el caso del diésel. Mientras en España el litro cuesta de media 1,615 euros, la media de la Unión Europea alcanza los 1,829 euros y la de la zona euro se sitúa en 1,874 euros.

Un escenario que, pese a las dificultades de los últimos meses, permite a los conductores españoles seguir repostando a precios inferiores a los de gran parte de sus vecinos europeos.