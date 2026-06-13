El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fachada de varios edificios de viviendas en una calle de España. (Freepik)

El precio de la vivienda en España ya supera los máximos de la burbuja inmobiliaria en once comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas en el primer trimestre de 2026, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, cuya serie histórica arranca en 1995. En el resto del país, aunque los precios no alcanzan esos niveles récord, todas las regiones registran subidas a doble dígito.

La Comunidad de Madrid encabeza el mapa de los precios con 4.075 euros por metro cuadrado, un 16,4% más que en el mismo periodo del año anterior y un 3,7% por encima del trimestre previo. Ha sido la única comunidad en rebasar la barrera de los 4.000 euros, una cifra sin precedente en toda la serie ministerial, que arranca en 1995. Baleares ocupa la segunda posición con 3.885,6 euros por metro cuadrado, el 13% más que un año antes, en un mercado que no rebasaba los 3.000 euros por metro cuadrado desde 2004. La distancia entre ambas regiones, de apenas 190 euros por metro cuadrado, refleja la presión que acumulan los dos mercados más tensionados del país.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

El País Vasco completó el podio con 3.036 euros por metro cuadrado, el 12% más que un año antes, y volvió a superar los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008, cuando estalló la crisis financiera global. Cataluña registró 2.749 euros por metro cuadrado, el valor más alto de su serie histórica, con una subida interanual del 12%.

Cinco comunidades más en máximos

Ya por debajo de ese umbral, Andalucía se queda en los 2.316 euros por metro cuadrado, un 14% más que un año antes, y Canarias marcó 2.234 euros por metro cuadrado tras encadenar tres trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros, con un alza del 13,6%. Ceuta y Melilla llegaron a los 2.162 euros por metro cuadrado, el 10% más, un nivel que mantienen desde mediados de 2025. La Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra también superaron sus máximos de la época del ‘boom’ al situarse en 1.898, 1.627 y 1.934 euros por metro cuadrado, con subidas del 17,2%, el 13,3% y el 12,5%, respectivamente. La Comunidad Valenciana registró así el mayor incremento interanual de todas las comunidades que batieron récord histórico.

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El resto de regiones se acercan a máximos de la burbuja

Las ocho comunidades que no batieron récord histórico tampoco escaparon del alza generalizada. Cantabria lideró ese grupo con un encarecimiento del 17,4%, hasta los 2.081 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde mediados de 2007. Aragón subió un 15,6%, hasta los 1.728 euros, y Asturias un 15,4%, hasta los 1.752 euros. En La Rioja el incremento fue del 10,5%, hasta los 1.440 euros; en Murcia del 13,4%, hasta los 1.330 euros; en Castilla y León y Castilla-La Mancha del 13% en ambos casos, hasta los 1.290 y los 1.172 euros, respectivamente.

En el extremo opuesto del mapa, Extremadura es la única comunidad donde el metro cuadrado no alcanza los 1.000 euros. Su precio en el primer trimestre fue de 970,5 euros por metro cuadrado, todavía por debajo del récord histórico de 1.027 euros que marcó en 2008. Pese a ello, su mercado también registró una subida a doble dígito, lo que ilustra hasta qué punto el encarecimiento se ha extendido a todo el territorio nacional, incluidas las regiones con menor presión de demanda y menor actividad económica.

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