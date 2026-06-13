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España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

El ‘Pilot Project 5′ ha permitido mostrar avances en sensores, efectores, sistemas no tripulados, guerra electrónica y defensa contra drones

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Dos soldados de la Legión usan un inhibidor portátil de drones (OTAN)
Dos soldados de la Legión usan un inhibidor portátil de drones (OTAN)

El Ejército de Tierra español ha dado un paso importante en la modernización de sus capacidades militares con el despliegue de su “franja robótica” durante el ‘Pilot Project 5′ (PP5) en Eslovaquia. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la disuasión y defensa en el flanco este de la Alianza Atlántica. El ejercicio, realizado entre el 4 y el 10 de junio en el campo de maniobras y tiro de Lešť, ha contado con la participación del contingente español desplegado en el país, más de 20 empresas nacionales y la colaboración de industrias de Ucrania y Alemania.

El ‘Pilot Project 5′ ha permitido mostrar los avances más punteros en materia de sensores, efectores, sistemas no tripulados, guerra electrónica y defensa contra drones. Estos sistemas avanzados forman parte del concepto de “campo de batalla transparente”, en el que la información y la capacidad de respuesta rápida son prioritarias para la seguridad y eficacia de las fuerzas. Con el éxito de este ejercicio, el Ejército de Tierra no solo avanza en la modernización de sus capacidades, sino que fortalece el apoyo directo a la industria nacional, fomenta la cooperación internacional y refuerza la posición de España como actor clave en la seguridad colectiva europea.

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Ejercicio de la “franja robótica”

Durante este ejercicio, se ha desplegado una “franja robótica” en la zona de contacto con el adversario. Se trata de una región, de varios kilómetros de profundidad, donde actúan sistemas autónomos o teledirigidos que se sitúan por delante de las fuerzas humanas. De este modo, se reduce la exposición directa del personal militar y se retrasa la entrada de efectivos a líneas más seguras en la retaguardia, incrementando la protección del personal y la operatividad en situaciones de conflicto.

Este despliegue ha supuesto pasar del marco conceptual a la aplicación real sobre el terreno, así como la incorporación progresiva de estos novedosos sistemas a las distintas unidades del Ejército español. De este modo, se consolida el proceso de transformación militar impulsado en los últimos años y se da continuidad a las Campañas de Experimentación Táctica que se han desarrollado anteriormente en Almería.

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Colaboración industrial y liderazgo español

Un aspecto destacado del ejercicio ha sido la participación directa de más de 20 empresas españolas, que han podido recibir retroalimentación inmediata de los militares que han utilizado estos sistemas en condiciones reales. Esta colaboración entre industria y ejército es clave para mejorar los desarrollos tecnológicos, adaptarlos a las necesidades concretas de las unidades y evolucionar hacia soluciones cada vez más eficaces para el combate actual.

Ha permitido también la cooperación internacional, sumando a la industria nacional la colaboración de empresas ucranianas y alemanas, y mostrando la capacidad de liderazgo de España en materia tecnológica y operativa dentro de la OTAN. España se convierte así en el primer país en liderar un Pilot Project de este tipo fuera de sus fronteras. Con esto, el Ministerio de Defensa quiere evidenciar su iniciativa, compromiso con la Alianza Atlántica y su contribución a la transformación de la fuerza militar en la región.

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