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Caminar no es suficiente para estar en forma: este es el ejercicio extra que necesitas, según un estudio

Los paseos deben complementarse con una actividad física más intensa para ganar masa muscular y potenciar los beneficios que aporta el deporte

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Caminar En Ayunas O Después De Comer Qué Dice La Ciencia Sobre El Horario Ideal Para Cuidar El Metabolismo

Llevar un estilo de vida saludable no implica tener que hacer deporte intenso. Son muchas las opciones que existen para cuidarse y favorecer el bienestar físico y mental. Además de la importancia de seguir una alimentación saludable y equilibrada, una de las alternativas favoritas para un buen número de personas es caminar. Pero lo cierto es que esto no es suficiente para estar en forma, y hay que complementarlo con un ejercicio extra, según un estudio estadounidense.

La recomendación de aumentar la actividad física figura entre las más frecuentes en el ámbito sanitario, promovida tanto por profesionales médicos como por diversas campañas de salud pública. No obstante, la preferencia por ciertos tipos de ejercicio muestra diferencias marcadas según el entorno geográfico. Un amplio estudio realizado en Estados Unidos analiza las variaciones en los hábitos entre áreas rurales y urbanas, así como su impacto en la salud.

La actividad física favorita, con independencia del lugar de residencia

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Caminar no es suficiente como actividad física para llevar un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el 44,1% de los adultos asegura que caminar es su principal actividad recreativa, una tendencia que se mantiene tanto en áreas urbanas como rurales. El dato surge de un análisis realizado a partir de encuestas telefónicas a 396.261 adultos durante 2019, en las que se ofrecieron 75 opciones de ejercicio. Los resultados, presentados por un equipo encabezado por Christiaan Abildso de la Universidad de Virginia Occidental, fueron publicados en la revista PLOS One en abril de 2026.

Fuera de la caminata, las preferencias muestran contrastes notables según el entorno. En zonas rurales, predominan actividades como la jardinería, la caza, la pesca y el trabajo agrícola. En las ciudades, en cambio, se observa mayor inclinación por deportes como correr, el levantamiento de pesas, el ciclismo y el baile. Estas diferencias evidencian cómo el contexto, la infraestructura disponible y los hábitos cotidianos influyen en la elección de actividades físicas.

Qué tipo de ejercicio hay que incluir en la rutina diaria

Hombre de unos 30 años, vestido con camiseta gris y pantalón corto negro, de pie en un gimnasio, realizando curl de bíceps martillo con dos mancuernas.
Un hombre realiza un curl de bíceps martillo con pesas en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque caminar figura como la actividad de ocio más elegida, sus beneficios resultan insuficientes para gran parte de la población en Estados Unidos. Entre quienes la practican como principal ejercicio, solo uno de cada cuatro cumple con las recomendaciones de actividad aeróbica y fortalecimiento muscular, que consisten en al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado y dos sesiones de fortalecimiento muscular por semana. Cerca del 22 % de los caminantes no alcanza ninguno de estos estándares.

Caminar, por sí solo, no asegura una condición física adecuada. Además, los niveles de inactividad son mayores en adultos que residen en zonas rurales, lo que se asocia con el acceso limitado a infraestructuras deportivas, como gimnasios y ciclovías, y a programas de actividad física.

El análisis plantea que las recomendaciones generales en materia de ejercicio no siempre contemplan las condiciones locales. Promover la actividad física sigue siendo esencial, pero requiere estrategias orientadas, especialmente para estimular el fortalecimiento muscular. Los datos analizados corresponden a 2019 y no incluyen posibles cambios en los hábitos tras la pandemia de COVID-19, por lo que los autores sugieren actualizar los estudios con información más reciente.

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