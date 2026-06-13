Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado su intención de ser la cabeza de lista de su formación a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas en mayo de 2027. (Fuente: Podemos)

Ione Belarra ha anunciado este sábado su intención de encabezar la lista de Podemos a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid previstas para mayo de 2027, en un movimiento que la formación morada presenta como una apuesta personal de su secretaria general para recuperar la representación que el partido perdió en los comicios de 2023. El anuncio lo hizo ante unos 350 militantes reunidos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el acto central de la ‘Fiesta de la Primavera’, uno de los principales foros ideológicos de Podemos.

“Con toda la humildad y toda la determinación, os propongo encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid“, ha afirmado la también diputada al término de su discurso, entre vítores de los asistentes. Belarra justificó su decisión con un diagnóstico del panorama político madrileño, que incluye críticas tanto a la derecha como a sus socios potenciales en la izquierda. “El PSOE no pone más que candidatos de cuarta. Y Mónica García dice cosas que suenan bien, pero unos y otros han renunciado a ganarle a la señora Ayuso”. “Esta pelea hay que darla con más fuerza”, añadió.

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La líder morada no escatimó en dureza al describir la situación política de la región. Afirmó estar harta de la “mierda de gobernantes” que hay en Madrid y reconoció tener “mucha rabia” ante lo que percibe como una rendición generalizada frente al dominio del Partido Popular en la comunidad. “En Madrid se va a dar una batalla central para el conjunto del país y el futuro de nuestros hijos. No me resigno”, subrayó.

El gesto de Belarra evoca el que realizó Pablo Iglesias en 2021, cuando el entonces líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno renunció a su cargo en el Ejecutivo para presentarse a las elecciones autonómicas madrileñas, en un intento de frenar el hundimiento electoral del partido. Aquella apuesta no logró revertir la tendencia: en los comicios de 2023, Podemos quedó fuera de la Asamblea de Madrid al no superar el umbral del 5% necesario para obtener representación.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero muestra que la "derecha le tenía muchas ganas" y considera que el Gobierno "cada vez lo tiene más difícil" si no enfrenta tanto la corrupción como la "guerra sucia judicial". (Fuente: Congreso)

Otro movimiento dentro de la pelea en la izquierda

La candidatura de Belarra se anuncia en un momento de máxima fragmentación en el espacio a la izquierda del PSOE. La coalición Sumar atraviesa una crisis interna que ha deteriorado sus posibilidades de liderar una reordenación de ese flanco político de cara a las elecciones generales de 2027. La renuncia de Laura Moreno como secretaria de Organización del Movimiento Sumar destapó una investigación interna contra la actual responsable del cargo, Lara Hernández, por presuntos comportamientos tóxicos hacia trabajadores de la organización, acusaciones que el entorno de Hernández ha rechazado “de forma rotunda” y atribuye a una campaña para erosionar su liderazgo antes de la asamblea extraordinaria del 11 de julio.

En ese contexto, Podemos no oculta su distancia respecto a Sumar. La formación morada sigue considerando que la coalición liderada en 2023 por Yolanda Díaz nació como una operación para absorberla y eliminarla del mapa político. Belarra aprovechó la turbulencia interna de Sumar para volver a marcar territorio: “De cualquier otro sitio yo creo que no sale la potencia y la capacidad política que, como en el 15-M, como en el 8-M, nutre a la izquierda”.

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Los planes de Podemos pasan, de cara a las generales, por un tándem encabezado por Irene Montero y Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El propio Rufián se ha mostrado dispuesto a liderar un frente progresista, aunque su propuesta choca con obstáculos por partida doble: su propia formación prefiere que encabece la lista republicana catalana, y el esquema que plantea tiene difícil encaje con la fórmula de coalición estatal que defienden Sumar, Izquierda Unida (IU) y el propio Podemos.

*Con información de agencias