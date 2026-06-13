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Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

Una gala marcada por actuaciones musicales y homenajes a emblemas de la ciudad ha abierto la cita deportiva en un ambiente de entusiasmo

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Mundial 2026 - La apertura de Estados Unidos - ES

Con esta tercera y última ceremonia de fútbol en Los Ángeles ante miles de personas, queda oficialmente inaugurado el Mundial de fútbol 2026. El show ha tenido lugar este viernes en el Estadio de Los Ángeles, situado en Inglewood (California), con una gala encabezada por las cantantes Katy Perry (Estados Unidos) y Anitta (Brasil), que han liderado un variado cartel artístico junto al rapero Future y la coreana Lisa. Al evento han acudido figuras del ámbito deportivo y cultural, entre ellas el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el actor Tom Cruise y el exfutbolista David Beckham.

El espectáculo ha arrancado con una banda de guerra cuyos percusionistas, vestidos con los colores rojo, azul y blanco, han acompañado la presentación de una réplica de la Copa del Mundo de la FIFA.

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En homenaje a la cultura de la costa oeste, Lisa ha aparecido sobre una tabla de surf vestida de blanco, seguido por la entrada de Anitta, en una coreografía visual vinculada a los emblemas locales.

Katy Perry y Tius Luka durante la inauguración del Mundial en Los Ángeles. (Reuters/Gary Vasquez)
Katy Perry y Tius Luka durante la inauguración del Mundial en Los Ángeles. (Reuters/Gary Vasquez)

Posteriormente, Katy Perry ha subido al escenario junto al niño noruego Luka para interpretar el tema ‘WONDER’ luciendo un vestido plateado voluminoso, ya con el estadio cerca del lleno. El recinto ha iniciado la ceremonia sin un lleno absoluto y las sillas vacías se han ido ocupando con el avance de la gala. La primera parte ha culminado con todos los artistas reunidos alrededor de una gran réplica del trofeo mundialista en un globo aerostático.

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Tom Cruise, David Beckham y Robbie Keane en el estadio durante la ceremonia inaugural. (REUTERS/Matthew Childs)
Tom Cruise, David Beckham y Robbie Keane en el estadio durante la ceremonia inaugural. (REUTERS/Matthew Childs)

El montaje escénico ha incluido referencias a símbolos reconocibles de Los Ángeles, como la recreación de la Ruta 66 y el cartel de Hollywood, reforzando la identidad californiana del acontecimiento.

Foto: REUTERS/Daniel Cole
Foto: REUTERS/Daniel Cole

Dónde se jugarán los partidos y cómo se distribuyen las sedes del Mundial

El grueso de la competición se desarrollará en Estados Unidos, que albergará 78 de los 104 partidos del torneo. Las sedes abarcarán once ciudades estadounidenses: Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Atlanta y Miami en la costa este; Kansas City, Dallas y Houston en el centro; y Los Ángeles, San Francisco y Seattle en el oeste. La final se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como el actor Owen Wilson, la actriz colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates.

Tyla durnate la ceremonia inaugurual. (REUTERS/Lisi Niesner)
Tyla durnate la ceremonia inaugurual. (REUTERS/Lisi Niesner)

En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el mencionado presidente de Paraguay, que presenciaron el partido junto aL presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

REUTERS/Matthew Childs
REUTERS/Matthew Childs

Beckham, exjugador del Real Madrid, acudió al Estadio de Los Ángeles, donde juegan las selecciones de Estados Unidos y Paraguay junto a su mujer, Victoria Bechkam y su amigo Tom Cruise. La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Rema, Lisa and Anitta durante su show en la inauguración del Mundial. (REUTERS/Lisi Niesner)
Rema, Lisa and Anitta durante su show en la inauguración del Mundial. (REUTERS/Lisi Niesner)

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.

*Con información de EFE

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