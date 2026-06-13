El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

El presidente de Sierra Leona y su esposa, Fatima Jabbe-Bio. (Chip Somodevilla/Pool/REUTERS)

El consejo municipal de Southwark ha recuperado esta semana el piso de vivienda social que Fatima Jabbe-Bio, primera dama de Sierra Leona, mantenía en el barrio londinense de Walworth desde 2007, pese a residir en su mayor parte en el palacio presidencial de Freetown desde que su marido, Julius Maada Bio, ganó las elecciones presidenciales de Sierra Leona en 2018. La decisión puso fin a una tenencia que llevaba años bajo sospecha, según publica el diario The Guardian.

El conflicto proviene de que la norma que rige las propiedades municipales londinenses exige que el inmueble sea la residencia principal del inquilino. Además, el reglamento de Southwark añade la obligación de notificar por escrito cualquier ausencia superior a 42 días consecutivos. Vecinos del edificio declararon que rara vez veían a Jabbe-Bio, y The Times publicó el año pasado que cartas dirigidas a ella se acumulaban frente a su puerta sin que nadie las recogiera.

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Ante esta situación, el consejo abrió una pesquisa de un año a cargo de su equipo especializado en fraude de tenencia. Reginald Popoola, concejal responsable de viviendas municipales, confirmó el resultado: “Podemos confirmar que hemos tomado posesión de una propiedad en Walworth tras una investigación de 12 meses por parte de nuestro equipo de investigaciones de vivienda”.

Popoola precisó que el piso se asignará de inmediato a una familia en lista de espera. “Espero devolver esta propiedad a su propósito original, que es ofrecer un hogar seguro a personas con necesidad legítima en la lista de espera del consejo”, añadió, según recoge The Guardian.

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La defensa de la primera dama

El consejo no ha divulgado los detalles de sus conclusiones ni aclara si Jabbe-Bio ha entregado la propiedad de forma voluntaria. Tampoco ha formulado cargos penales ni anunció reclamaciones económicas de ningún tipo. La institución se limita a confirmar la recuperación del inmueble sin ofrecer más explicaciones sobre el proceso.

Vista de la ciudad de Londres. (REUTERS/Isabel Infantes)

En una entrevista con la BBC el mes pasado, la ex modelo y actriz rechazó con firmeza las acusaciones de conducta indebida. “Mis hijos son ciudadanos británicos. Pago el alquiler con mi propio dinero. No he cometido ningún delito”, afirmó ante las cámaras. Jabbe-Bio había argumentado además que mantenía vínculos familiares con el Reino Unido y que el piso era utilizado por sus hijos. El litigio giró en torno a si el inmueble de Walworth seguía siendo su residencia principal conforme a los términos del contrato, no a una infracción penal concreta. No hay indicios de que se hayan presentado cargos en su contra.

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Una lista de espera con más de 18.000 familias

El caso llega en un momento de presión aguda sobre la vivienda pública londinense. Solo en Southwark, más de 18.000 hogares esperan su turno en la lista de espera, y alrededor de 4.000 familias viven en alojamiento temporal mientras esperan una solución permanente.

Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para combatir el fraude en las tenencias y recuperar propiedades públicas donde se incumplen los contratos. En los últimos dos años, el consejo de Southwark recuperó 107 propiedades mediante investigaciones por fraude y ocupación irregular. El piso de dos dormitorios de Walworth se suma a esa cifra y quedará disponible de forma inmediata para una familia con necesidad real acreditada, según confirmó el propio Popoola.

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