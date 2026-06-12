España

Fracasa en París la subasta de un bolso hecho con piel de T-Rex: los compradores ofrecieron menos de la mitad de su valor

El objeto, valorado en al menos 300.000 euros, apenas consiguió alcanzar los 150.000 en la venta

Guardar
Google icon
Un bolso fabricado con colágeno derivado de fósiles de T. rex se expone en el Museum ArtZoo de Ámsterdam, Países Bajos, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Un bolso fabricado con colágeno derivado de fósiles de T. rex se expone en el Museum ArtZoo de Ámsterdam, Países Bajos, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw

La casa de subastas francesa Giquello presentaba este jueves a sus clientes una pieza única que añadir a su colección: un bolso de cuero hecho de la piel de un dinosaurio T-Rex. Los especialistas habían estimado un valor de entre 300.000 y 500.000 euros para este particular complemento. Los compradores pensaron diferente y tan solo ofrecieron 150.000 euros por él, motivo por el que se decidió no subastar.

El bolso de T-Rex era la pieza más esperada de la colección Tentationº4, presentada el jueves 11 de junio en el Hôtel Drouot de París. Para el organizador de la subasta, Alexandre Giquello, suponía “un momento decisivo” en su carrera como subastador. “Una pieza única que se erige como un hito histórico, un momento decisivo que desafía los límites de la creatividad y el lujo”, valoró en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según explica el Hôtel Drouot, el bolso se había creado a partir de la reconstrucción de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en Montana, Estados Unidos, hace 25 años. Es el resultado de un trabajo de investigación de Lab-Grown Leather Limited, una filial de BSF Enterprise PLC, en colaboración con The Organoid Company, que ha llevado años culminar.

“El proceso se basa en la reconstrucción de secuencias de proteínas del T. rex, que se introducen en sistemas celulares especializados para producir un material a base de colágeno totalmente libre de la cría de animales. El cuero resultante se trata posteriormente utilizando técnicas tradicionales de curtido vegetal”, explicaron desde Drouot.

PUBLICIDAD

Un objeto sin precedentes en la historia del lujo

Un bolso fabricado con colágeno derivado de fósiles de T. rex se expone en el Museum ArtZoo de Ámsterdam, Países Bajos, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Un bolso fabricado con colágeno derivado de fósiles de T. rex se expone en el Museum ArtZoo de Ámsterdam, Países Bajos, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Para Drouot, se trataba de “un objeto sin precedentes en la historia del lujo” y una “proeza científica” que no solo recuperaba tejido de hace más de 67 millones de años, sino que creaba cuero “sin recurrir en absoluto a la ganadería”. ”El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva”, añadieron en un comunicado.

“En los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex”, explicó recientemente a AFP Iacopo Briano, experto en paleontología, asociado a la venta. A diferencia del cuero fabricado a partir del plástico, este bolso partía “de un cultivo celular”, siendo “piel al 100%”. “¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!”, aseguró.

La subasta se queda corta

Ponerle precio era lo complicado. En declaraciones a AFP, Giquello precisó que fue necesario “inventar un precio” de venta, que debía reflejar tanto el coste de las inversiones necesarias para crear este bolso como su rareza. Los expertos establecieron un rango de entre 300.000 y 500.000 euros. “Sigue siendo muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo”, indicó a la agencia de noticias francesa.

Por su parte, Briano, acostumbrado a trabajar con fósiles de dinosaurios, afirmó que nunca se habría imaginado “ser capaz algún día, en cierto sentido, de tocar su piel”. “Esta obra representa un diálogo impactante entre la prehistoria que estudiamos y las posibilidades que abre la ciencia contemporánea”, aseveró.

Los compradores no lo pensaron igual. Al inicio de la subasta, el bolso salió con un precio de 100.000 euros. Esta “pieza única” no logró alcanzar más de 150.000 euros durante la venta, la mitad del mínimo por el que lo habían valorado. La casa de subastas decidió retirar el objeto y no venderlo por ese precio, puesto que era muy inferior a la estimación acordada.

Temas Relacionados

SubastasParísFranciaDinosauriosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice se reúne con migrantes en Tenerife y oficia una misa ante 30.000 personas

Sexta jornada de León XIV en nuestro país y segunda en Canarias antes de regresar a Roma

Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice se reúne con migrantes en Tenerife y oficia una misa ante 30.000 personas

Así es la casa de Maica Benedicto, la ganadora de ‘Supervivientes’: muebles rosas, diseño moderno y una exclusiva urbanización

La murciana se ha convertido en la ganadora del reality de Telecinco y pronto regresará al hogar que construyó a su medida en Madrid

Así es la casa de Maica Benedicto, la ganadora de ‘Supervivientes’: muebles rosas, diseño moderno y una exclusiva urbanización

Shinova desata una tormenta en las Noches del Botánico de Madrid: cuatro nuevas canciones y un cuarteto de cuerda para sonar como nunca

La banda presentó EP y recorrió buena parte de sus canciones más recordadas en cerca de dos horas de concierto

Shinova desata una tormenta en las Noches del Botánico de Madrid: cuatro nuevas canciones y un cuarteto de cuerda para sonar como nunca

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La controversia se ha desatado cuando la joyería Ansorena, a petición del juez Calama, las ha valorado en 1,3 millones de euros

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El selectivo español ha superado la barrera de los 18.600 puntos con casi todos sus valores en positivo y el precio del petróleo cae más de un 2%, pese a la falta de confirmación del “gran acuerdo de paz” desde Teherán

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

ECONOMÍA

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026