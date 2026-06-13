El jardín de Lanzarote que es Bien de Interés Cultural: la última gran obra de Manrique que fue una cantera abandonada

El jardín de Lanzarote que es clave para la isla. (Wikipedia)

Entre los paisajes más insólitos de Canarias, el Jardín de Cactus de Lanzarote destaca como un ejemplo singular de recuperación ambiental y creatividad humana. Concebido en el norte de la isla, dentro del municipio de Teguise, este espacio fue en su origen una cantera de extracción de arena volcánica, convertida después en vertedero. Hoy, gracias a la visión del artista César Manrique, la antigua depresión se ha transformado en un jardín declarado Bien de Interés Cultural, donde la naturaleza y el arte dialogan en perfecta armonía.

El contraste entre el entorno árido y la explosión de vida vegetal que alberga el jardín resulta tan inesperado como cautivador. Lanzarote, marcada durante siglos por su actividad volcánica, ofrece aquí un escenario donde la piedra negra y ocre se convierte en soporte de miles de cactus y suculentas. El visitante descubre que no hace falta viajar lejos para encontrar un espacio botánico que desafíe las ideas tradicionales sobre lo que puede ser un jardín, rivalizando en originalidad con lugares como Keukenhof en los Países Bajos o los Jardines Majorelle de Marrakech.

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Ubicado en la localidad de Guatiza, el jardín ocupa la última gran obra de Manrique y resume su concepto de “arte total”: la integración absoluta entre la intervención humana y el entorno natural. En este espacio, la huella industrial y agrícola de Lanzarote se convierte en un atractivo para quienes buscan destinos con identidad propia y una oferta distinta dentro del turismo de naturaleza y cultura.

Transformación y diseño del Jardín de Cactus

La historia del Jardín de Cactus comienza en una rofera abandonada, una cantera donde se extraía arena volcánica utilizada para la agricultura local. Durante años, este hueco fue también un vertedero, hasta que Manrique imaginó su transformación en un proyecto capaz de devolver la vida y el valor estético al terreno degradado. Tras casi dos décadas de trabajo y planificación, el artista logró crear una obra que fusiona arquitectura, escultura y botánica, convirtiendo la cantera en un anfiteatro vegetal único en su género.

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Predomina el uso de la piedra volcánica, con monolitos basálticos que emergen entre la vegetación como esculturas naturales. Las terrazas escalonadas y los muros de piedra dibujan una estructura que recuerda a un anfiteatro romano, donde cada elemento parece diseñado para integrarse con el paisaje volcánico característico de Lanzarote. Esta intervención no solo recupera un espacio deteriorado, sino que lo convierte en una experiencia estética y sensorial para los viajeros que buscan paisajes fuera de lo común.

El Jardín de Cactus es un ejemplo de cómo la rehabilitación de espacios industriales puede convertirse en un atractivo turístico de primer orden. La experiencia de recorrer sus senderos permite descubrir perspectivas cambiantes del conjunto e invita a reflexionar sobre la capacidad del arte para transformar la realidad de un territorio.

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Recorrido, colección botánica y legado

Al cruzar el pórtico de entrada, el visitante se encuentra ante una depresión circular repleta de cactus y plantas suculentas procedentes de los cinco continentes. La colección incluye miles de ejemplares de centenares de especies, desde los cactus columnares de varios metros de altura hasta variedades en miniatura y tuneras asociadas a la historia agrícola de la isla. Durante la floración, el jardín se llena de colores intensos que contrastan con el negro y ocre de la piedra volcánica, ofreciendo un espectáculo visual difícil de olvidar.

Colección de cactus en Lanzarote. (Freepik)

El recorrido puede realizarse libremente por distintos senderos que permiten contemplar el conjunto desde múltiples ángulos. Un estanque aporta frescor y rompe la uniformidad del paisaje árido, mientras que en cada rincón surgen nuevas combinaciones vegetales que convierten la visita en una experiencia casi museística. Entre los elementos patrimoniales destaca un molino de viento restaurado, de principios del siglo XIX, situado en la parte más alta del jardín. Este molino se utiliza todavía hoy para producir gofio, alimento tradicional canario, y desde su ubicación se obtienen algunas de las mejores vistas del conjunto y del entorno agrícola de Guatiza.

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La presencia de extensas plantaciones de tuneras evoca la importancia histórica de la cochinilla, un insecto utilizado durante siglos para obtener carmín natural. El jardín rinde homenaje a esta actividad económica que marcó la vida de Lanzarote en los siglos XVIII y XIX, integrando así el legado agrícola y cultural de la isla en la propuesta paisajística. Para los viajeros interesados en la historia y la biodiversidad, el Jardín de Cactus ofrece una oportunidad única de conocer el vínculo entre el paisaje volcánico, la agricultura tradicional y el arte contemporáneo en Canarias.