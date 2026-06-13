Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y Cristina Sanchidrián y María Pardo (PP).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer la configuración de su nuevo gabinete, el segundo Ejecutivo de coalición entre el Partido Popular y Vox. El equipo está formado por doce integrantes y presenta cinco incorporaciones, entre ellas cuatro mujeres, todas procedentes del PP. El esquema de Gobierno incluye dos vicepresidencias con un reparto de competencias entre ambas formaciones y la entrada de perfiles con experiencia en la administración pública y la gestión de distintas áreas.

El organigrama cuenta con Carlos Pollán (Vox) como vicepresidente primero, quien asume además la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Isabel Blanco Llamas (PP) ocupa la vicepresidencia segunda, con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, aunque sin una consejería específica a su cargo.

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Vox asume las consejerías de Familia, Cultura y Agricultura

Entre las nuevas incorporaciones del Partido Popular figuran Cristina Sanchidrián y María Pardo. Sanchidrián se encargará de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en Edificación, y cuenta con experiencia como arquitecta municipal en Ávila y como jefa del Servicio de Movilidad y Transformación Digital en la provincia abulense. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la lista del PP por Ávila a las Cortes de Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, han rubricado este miércoles su acuerdo de Gobierno para la Comunidad en el que se incluye el término de prioridad nacional y en el que se estipula que los de Abascal contarán con una vicepresidencia y tres consejerías durante los próximos cuatro años de legislatura.

María Pardo asume la Consejería de Educación. Nacida en Valladolid, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y ha ocupado cargos en la administración autonómica y en la Comunidad de Madrid. Entre 2017 y 2019 fue directora general de Promoción Cultural en Madrid y, posteriormente, dirigió la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la Junta de Castilla y León hasta febrero de este año. En las pasadas elecciones encabezó la candidatura del PP por Valladolid.

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Por parte de Vox, las nuevas incorporaciones incluyen a Joaquín Antonio Pino y Alberto Díaz Pico, junto al propio Carlos Pollán. Pino se encargará de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con formación adicional en áreas como Ingeniería Agronómica, Alta Dirección y Biotecnología. Además, es agricultor, presidente de Asaja desde 2008 y funcionario de carrera del Estado como ingeniero agrónomo desde 2023.

Alberto Díaz Pico, cabeza de lista de Vox por Valladolid, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, es oficial del Cuerpo Jurídico Militar y ha desempeñado funciones en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como en áreas ligadas a políticas culturales, industria y deportes dentro de la administración autonómica.

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El Gobierno mantiene en sus puestos a varios consejeros del PP. Carlos Fernández Carriedo sigue al frente de Economía y Hacienda y renueva su labor como portavoz, mientras que Luis Miguel González Gago se mantiene en la Consejería de la Presidencia. Juan Carlos Suárez-Quiñones cambia de área y asume la dirección de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Alejandro Vázquez continúa en Sanidad y Bienestar Social, y María González Corral pasa de Agricultura y Ganadería a Medio Ambiente y Energía.