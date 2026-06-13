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El PSOE denuncia una persecución judicial “para que el Gobierno caiga antes del verano”

El socialismo mantienne la confianza en la justicia y en la presunción de inocencia del expresidente Zapatero y criticó “las prisas” en los asuntos judiciales que afectan a la izquierda frente a “la lentitud” cuando perjudican a la derecha

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Imagen de archivo del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a 12 de octubre de 2025, en Madrid
Imagen de archivo del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). (A. Pérez Meca / Europa Press)

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, advirtió este sábado en RNE de que “se está poniendo un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano”. Según la socialista, en la sede de Ferraz hubo “colaboración máxima” cuando los agentes entraron en dos ocasiones. También contrastó esa actitud con la del Partido Popular: “A diferencia del PP que cuando la UCO entra por la puerta, los papeles salen por la ventana”.

Respectoo a la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez la próxima semana, Mínguez dijo mantener la confianza en la justicia y en la presunción de inocencia, y criticó “las prisas” en los asuntos judiciales que afectan a la izquierda frente a “la lentitud” cuando perjudican a la derecha. Como ejemplo, recordó que el exministro Cristóbal Montoro está imputado desde hace un año y que “todavía nadie le ha llamado a declarar”.

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La portavoz afirmó la “confianza plena” en Zapatero: “Defendemos la agenda de expresidente Zapatero, defendemos la figura como persona y confianza absoluta en lo que tenga que decir”. Sobre la sentencia del juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, señaló que no puede responder “por una persona que no es militante desde hace dos años y medio“.

En cuanto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz en la investigación del caso Leire Díez, Mínguez aseguró que Narbona está “tranquila”. “Narbona conocía a las personas, pero por conocer a las personas uno no es culpable. En este país existe el derecho de reunión”, afirmó, y añadió que “se están haciendo grandes titulares para tapar lo importante que es la agenda política, económica y social que está desarrollando el Gobierno”.

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Una posible querella contra Leire Díez

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, el primero tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los detalles del caso Leire Díez, vuelve a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de voto se reduce al 31,3%, cinco puntos menos que el mes anterior, y la ventaja sobre el PP se recorta hasta los 4,2 puntos, la más baja del último año.

Preguntada por una posible querella contra Díez, la socialista afirmó que el PSOE analiza la documentación: “Nadie dice que no lo vayamos a hacer. El PSOE está estudiando el caso y viendo la documentación, en ningún momento se ha descartado ni se ha dicho que se vaya a hacer de manera inmediata”. También negó haber visto a Díez en Ferraz: “Me pueden mirar el teléfono, no tengo ni su número”.

Sobre la reunión de Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, Mínguez sostuvo que González ya dio explicaciones y emitió un comunicado, y pidió que “cada cosa a su tiempo y confianza en las personas”. Añadió que el PSOE “no se esconde” y que, al contrario, “demuestra máxima transparencia”.

Además, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, el primero tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la reactivación del caso de la llamada ‘fontanera socialista’ Leire Díez, vuelve a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de voto se reduce al 31,3%, casi cinco puntos menos que el mes anterior, y su ventaja sobre el PP se recorta a 4,2 puntos, la más baja del último año.

La encuesta se basa en 4.200 entrevistas telefónicas realizadas en los primeros cuatro días de junio en 1.208 municipios de 50 provincias. En esas fechas ya se sabía que el presidente Zapatero había sido citado como imputado en el caso Plus Ultra, el juicio al exministro José Luis Ábalos había quedado visto para sentencia y se estaban conociendo detalles del sumario del caso Leire, en el que también está imputado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

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