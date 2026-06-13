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La reina Letizia sorprende con su mensaje en lengua de signos como homenaje a las personas sordas y los 90 años de la CNSE: “El camino ha sido muy difícil”

La monarca ha mostrado su compromiso a través de un vídeo signado que ha publicado Casa Real

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Así se dirigía la reina a las miles de personas que han acompañado a la CNSE en la celebración de su 90º aniversario (Casa Real)

La reina Letizia ha protagonizado este sábado un gesto que ha ido más allá del protocolo: ha elegido la lengua de signos para abrir y cerrar el mensaje de felicitación que la Casa Real difundió con motivo del 90 aniversario de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). El vídeo, en el que la reina alterna el castellano oral con la comunicación signada, resume en pocos minutos la trayectoria de una organización que ha transformado la forma en que España entiende la discapacidad auditiva.

“¡Hola y felicidades por vuestros primeros 90 años!”, arrancó doña Letizia ante la cámara, con un saludo signado que marcó el tono de toda la intervención. Lejos de limitarse a una fórmula de cortesía institucional, la reina trazó un recorrido por las décadas que separan los años 30 del siglo pasado, cuando las personas sordas permanecían prácticamente al margen de la vida pública, de la actualidad, en la que su presencia crece de forma sostenida en ámbitos como la cultura, el cine o la representación social.

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Uno de los momentos más concretos del discurso fue la referencia a Sorda, la producción española que triunfó en los Goya y sitúa en el centro de su relato la experiencia de una madre con discapacidad auditiva. Para la reina, el reconocimiento obtenido por esa obra no es un hecho aislado: “Es un gran logro de tantos otros”, afirmó, al vincular el éxito de la película con décadas de trabajo colectivo orientado a ampliar la comprensión de las distintas formas de vivir y participar en la sociedad. “Como todos, tiene el derecho a la accesibilidad universal y a la inclusión en todas las dimensiones de su existencia”, reivindicó.

La reina Letizia sorprende con su mensaje en lengua de signos (Casa Real)
La reina Letizia sorprende con su mensaje en lengua de signos (Casa Real)

La reina Letizia signa en honor a las personas sordas

El papel de la CNSE en ese proceso ocupó buena parte del mensaje. La reina Letizia describió a la confederación como el motor de un cambio de paradigma: el tránsito de un modelo asistencial, en el que las personas sordas eran receptoras pasivas de ayuda, a uno basado en los derechos humanos, donde son protagonistas de las decisiones que afectan a sus propias vidas. Ese desplazamiento del centro de gravedad, señaló, ha permitido reducir el aislamiento social que históricamente acompañó a este colectivo y ha abierto paso a un mayor reconocimiento y autonomía.

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La reina puso el acento también en la comunicación como herramienta de integración. Mencionó la lengua de signos, la lectura labial y los avances tecnológicos vinculados a la audición como vías que han ensanchado las posibilidades de participación de las personas sordas en la vida pública. “Las personas sordas, con la ayuda de la Confederación, habéis ido ganando confianza y espacio público”, subrayó, en una frase que sintetiza el arco de transformación que recorre los 90 años de historia de la organización.

La reina Letizia dedica un mensaje a las personas sordas con motivo del 90 aniversario de la Confederación Estatal (Europa Press)
La reina Letizia dedica un mensaje a las personas sordas con motivo del 90 aniversario de la Confederación Estatal (Europa Press)

El mensaje de la reina Letizia a la CNSE

El discurso no eludió las dificultades. Letizia reconoció que “el camino ha sido muy difícil y ha estado lleno de obstáculos, desafíos e injusticias”, y llamó a persistir en la construcción de una sociedad que entienda la diversidad como una fortaleza. El tono no fue el de la celebración vacía, sino el de quien conoce el peso de lo que falta por recorrer.

El mensaje terminó con un reconocimiento explícito al trabajo acumulado por la CNSE a lo largo de sus nueve décadas. “Podéis estar bien orgullosos, todos lo estamos, de vuestra perseverancia, vuestro compromiso, vuestra entrega y vuestra generosidad. Habéis sido determinantes para dignificar la vida de las personas sordas”, afirmó la reina Letizia antes de despedirse de nuevo en lengua de signos, cerrando así el círculo de una intervención que comenzó y terminó en el idioma de la comunidad a la que iba dirigida.

El momento viral de la reina Letizia con Valentina ante el papa León XIV (Casa Real)
El momento viral de la reina Letizia con Valentina ante el papa León XIV (Casa Real)

El compromiso de doña Letizia con las personas sordas

La CNSE celebra este año su aniversario bajo el lema ‘Lo que somos cambia el mundo’. Para conmemorar las nueve décadas, Madrid acogió una gran concentración de personas procedentes de distintos puntos del país, en un encuentro en el que la lengua de signos, la cultura y la memoria colectiva sirvieron de hilo conductor entre el pasado de la organización y los desafíos que aún tiene por delante.

No es la primera vez que la reina Letizia utiliza este idioma no verbal e inclusivo. En el verano de 2025 ya lo hizo durante sus vacaciones en Marivent al hablar con la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Mallorca. También lo hizo en el pasado octubre en el Día de la Hispanidad con uno de los invitados del Palacio Real durante el besamanos.

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