Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Las actrices Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán y Sofía de Iznájar cuentan su experiencia rodando fútbol junto a la directora Marta Díaz de Lope Díaz y la guionista Zebina Guerra.

El gran Alfredo Di Stéfano dijo que “No hay mejor jugador que todos juntos”, y esa misma frase está pintada a lo grande en el túnel de vestuarios por el que cada fin de semana desfilan algunos de los mejores futbolistas del mundo, los del Real Madrid. Pero no todos los jugadores desfilan por ese túnel, que sigue siendo reservado únicamente para los varones mientras que las jugadoras solo disputan sus partidos en el mismo campo que el filial blanco, el Real Madrid Castilla. Bendita ironía, pues el nombre de ese estadio no es otro que Alfredo Di Stéfano.

La historia del fútbol femenino no tiene un lugar ni fecha concreta, pero se podría decir que en España empezó a labrarse un nombre en los campos de barro de Villaverde, barrio periférico de Madrid y donde se ambienta Pioneras: Solo querían jugar, la película que llega ahora a cines para explorar estos primeros pasos del deporte rey entre mujeres. Sus protagonistas y creadoras se reúnen con Infobae para hablar sobre la situación de aquella época y cómo no hemos cambiado tanto después de todos estos años, la dificultad de rodar escenas de fútbol de forma verosímil o mandar un recado a los altos dirigentes del fútbol actual.

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“Jesús (Ulled Nadal), el productor, leyó un artículo sobre un polideportivo que estaban inaugurando en Villaverde y que llevaba el nombre de Victoria Hernández, una de las pioneras. Empezó a leer, vio que había material interesante y contactó con Marta, que tenía la espinita de ‘¿por qué no se me ha ocurrido esto a mí?’. Me parecía una historia increíble y desconocía la historia de estas mujeres”, recuerda Zebina Guerra, guionista de la película junto a la directora que menciona, Marte Díaz de Lope. La película toma como referencia a Hernández y el resto de jugadoras del histórico Club Olímpico Villaverde, las primeras en profesionalizar y sobre todo visibilizar más allá de un mítico partido en Vallecas entre las Folclóricas y las Finolis, con gente como Lola Flores, Marujita Díaz, Encarnita Polo o Rocío Jurado sobre el césped.

Bruna Lucadamo y Sofía de Iznájar interpretan a las dos futbolistas principales de la película.

Rindiendo homenaje a las primeras

“Cuando le conté a mis padres la historia de ese partido, les pregunté si les sonaba y les mostré imágenes. Me dijeron que sí, algo recordaban, pero son cosas que quizá en su momento pasaron un poco desapercibidas o no llamaron la atención, tal vez porque no era un tema al que la gente prestara atención. Viéndolo ahora, no solo resulta curioso o exótico, sino que ayuda a entender cómo era la España en la que vivíamos”, reflexiona la directora, encargada ahora de aunar esas poderosas imágenes de archivo cedidas por RTVE con las filmadas con su propio equipo, ese que encabezan Sofía de Iznájar o Bruna Lucadamo. “En un principio, mi personaje estaba más basado en una persona real, pero la historia que se cuenta en la película no es la vida de esa persona. Me ayudó mucho ver entrevistas y vídeos de ella, imaginarme su vida, pero finalmente trabajé sobre lo que estaba escrito en el guion”, revela Sofía de Iznájar, encargada de dar vida a Nati, una de las jugadoras inspiradas en Victoria Hernández.

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“Marta (la directora), no quiso hacer un trabajo de imitación ni ceñirse con total fidelidad a las vidas reales. Prefirió inspirarse y ficcionar, crear una mezcla. A mí me sirvió ver entrevistas de la persona en la que se inspira mi personaje, pero tampoco quería condicionarme demasiado, secunda Lucadamo, otra de las protagonistas del filme, mientras que ambas coinciden en que lo que más ilusión les hizo vino después de rodar. “Conocer a las mujeres reales fue muy emocionante. Cuando las vimos en el Festival de Málaga nos pusimos a llorar antes de saludarla. Sentimos mucho agradecimiento por poder contar su historia”.

Tráiler de 'Pioneras: Solo querían jugar', película que explora los orígenes del fútbol femenino a través de la historia de un grupo de jóvenes jugadores en el extrarradio de Madrid.

La dificultad de rodar escenas de fútbol

En la película, como sucedió en la vida real, este grupo de chicas se encuentra con una gran oposición por parte de la sociedad de la época, contraria a que las mujerese pudiesen profesionalizarse o siquiera jugar. Tras las cámaras, la verdadera dificultad estaba en trasladar el fútbol de la época a imágenes que aunque no fuesen de archivo no resultasen menos reales. “Era una de las cosas que más me asustaba de la película, pero buscábamos que quedara bien y que tuviera un tono épico pero realista“, confiesa Díaz de Lope, quien da las claves. “Ensayamos mucho. Las actrices entrenaron durante mes y medio, haciendo entrenamientos y repitiendo las jugadas que estaban escritas en el guion, bajo la supervisión de un entrenador de fútbol para cine. Queríamos evitar la espectacularización típica del género y reflejar la rudeza y autenticidad del fútbol de los años setenta, donde el terreno era irregular y el juego mucho más básico”, explica la directora.

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A ello ayudó la propia técnica que aportaban las actrices protagonistas, quien ya contaban con cierto pasado futbolero. “Hubo mucho entrenamiento y mucho barro. Yo jugaba al fútbol de pequeña y para la película entrenamos durante un mes y medio en el barrio. Fue una experiencia muy positiva”, apunta Lucadamo, hermana del artista Teo Lucadamo e hija de la también actriz Aitana Sánchez-Gijón. Rodar escenas de fútbol es complicado y conseguir que sean creíbles es un reto. “Nos ayudó mucho entrenar juntas y trabajar las coreografías, además de que nos divertimos”, corrobora Iznájar. Una experiencia previa que sin duda les hizo también acercarse más a sus personajes: “De niña jugaba al fútbol y me trataban como un bicho raro, recibía insultos o condescendencia. Aunque el contexto era diferente, sigue estando presente hoy”, recuerda Lucadamo.

Pioneras: Solo querían jugar llega a cartelera en un momento inmejorable, con la llegada del Mundial de Fútbol masculino y tras las elecciones de un Real Madrid al que aun le acusan muchos de no dedicar todo lo que puede a la parcela femenina. “La inclusión debe nacer de una convicción real, no por obligación ni para quedar bien. La igualdad es algo profundo, requiere conciencia y voluntad de informarse y cambiar”, señala Aixa Villagrán al ser preguntada al respecto, mientras que las creadoras mandan un mensaje directo al ya presidente Florentino Pérez: “Se está viendo que, si se invierte en fútbol femenino, hay recompensa. Van un poco tarde y les diría que deberían ponerse las pilas ya. No puede seguir habiendo esa timidez en apostar por algo donde hay muchísimo talento. La época ha demostrado que hay que apostar por ellas. El fútbol masculino ya ha llegado a su máxima cota y ahora toca darles la oportunidad a ellas”.

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