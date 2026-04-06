Análisis de composición corporal: qué es, cómo funciona y enfermedades que puede detectar

Cómo es un análisis de composición corporal (Canva)

El avance de la medicina preventiva ha convertido al análisis de composición corporal en una herramienta fundamental para evaluar la salud más allá del simple peso. Esta técnica permite conocer con precisión la proporción de músculo, grasa, agua y hueso en el cuerpo humano, enmarcando un panorama mucho más completo que el que ofrece una báscula convencional. Por ello, en los últimos años ha incrementado el interés a nivel nutricional, deportivo y endocrino.

Y es que, como ha remarcado Centro Diagnóstico, el peso corporal por sí solo no refleja la realidad sobre cuán saludable es una persona, ya que existen diferencias notorias entre individuos con pesos similares. Algo que solo se explica cuando se analiza la composición detallada del cuerpo. Al tener esto en cuenta, se han empezado a fabricar básculas de baños con funciones que estiman la composición corporal, aunque los expertos advierten que su precisión no es tan exacta; por lo que recomiendan un control periódico realizado en centros especializados.

Qué parámetros mide el análisis de composición corporal

El análisis de composición corporal mide diferentes componentes que influyen en el estado de salud. La masa grasa incluye tanto la grasa subcutánea como la visceral, y su exceso se asocia con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. La masa magra comprende músculos, huesos, órganos y líquidos corporales, elementos esenciales para la funcionalidad y la recuperación en situaciones de enfermedad. Mientras que el agua corporal total representa entre el 50 % y el 70 % del peso, distribuida en compartimentos intracelular y extracelular, y su equilibrio es indicador de un organismo sano.

Cómo es un análisis de composición corporal (Canva)

La masa ósea resulta clave en el diagnóstico de osteoporosis y en la prevención de fracturas, especialmente en adultos mayores. Finalmente, la Clínica Universidad de Navarra apunta que “la masa muscular es un predictor de independencia funcional en personas mayores y de recuperación en pacientes hospitalizados”. Y es que la pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, se considera un marcador de fragilidad y de peor pronóstico en múltiples patologías, según reportó el centro clínico.

Cómo se puede realizar un análisis de composición corporal

Entre los métodos disponibles para medir la composición corporal, la bioimpedancia eléctrica (BIA) destaca por ser una técnica rápida y no invasiva. El procedimiento consiste en hacer circular una corriente eléctrica débil a través del organismo para medir la resistencia de los tejidos, estimando así la proporción de masa grasa y masa magra. No obstante, la precisión de la BIA puede verse afectada por factores como la hidratación, el ayuno y la actividad física reciente, como puntualiza la Clínica Universidad de Navarra.

Ante esto, otra opción disponible es la densitometría por absorciometría dual de rayos X (DEXA), considerada una de las técnicas más confiables para evaluar la densidad ósea y la composición segmentada del cuerpo. El DEXA ofrece resultados con menor margen de error y mayor reproducibilidad en evaluaciones sucesivas.

Aun así, también existen métodos como la pletismografía por desplazamiento de aire (BodPod) que utilizando una cámara especial para calcular la densidad corporal a través del aire desplazado por el paciente. Este tipo de tecnología suele encontrarse en entornos clínicos o deportivos de alto rendimiento. Por otra parte, la medición de pliegues cutáneos con calibradores sigue aplicándose por su bajo costo, aunque depende mucho de la habilidad del profesional que realiza la medición.

Del mismo modo, el índice de masa corporal (IMC) es otro indicador empleado para clasificar el peso. Sin embargo, no distingue entre masa grasa y muscular. El índice cintura/cadera ayuda a evaluar la distribución de la grasa y el riesgo metabólico asociado, mientras que el porcentaje de grasa corporal resulta más representativo del estado nutricional que el propio IMC.

El enemigo silencioso del envejecimiento saludable: qué es el inflammaging y por qué importa, según Harvard

Qué enfermedades puede detectar un análisis de composición corporal

La utilidad clínica de estos estudios es amplia. Un correcto equilibrio entre masa magra y masa grasa se asocia con un menor riesgo de enfermedades crónicas y una mejor calidad de vida. El exceso de grasa, sobre todo la grasa visceral, se vincula con resistencia a la insulina, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. “La relación de agua intracelular y extracelular debe estar equilibrada para que el individuo esté sano”, resalta el Centro Diagnóstico.

La masa ósea, por su parte, alcanza su punto máximo en la juventud y tiende a disminuir con la edad, lo que incrementa el riesgo de fracturas en la vejez. En este sentido, durante la infancia y la adolescencia, el crecimiento se traduce en un aumento progresivo de la masa magra, fundamental en el diagnóstico de trastornos del desarrollo y malnutrición. En adultos, la estabilidad depende de la dieta, el ejercicio y el equilibrio hormonal. En personas mayores, la reducción de masa muscular y ósea favorece la pérdida de autonomía y la aparición de complicaciones asociadas.

En definitiva, quienes inician un cambio de alimentación o un tratamiento médico invasivo, contar con valores de referencia permite monitorear los resultados y ajustar las intervenciones. Así, los especialistas recomiendan solicitar este análisis antes de comenzar cualquier plan de dieta o ejercicio, ya que conocer la estructura corporal puede anticipar riesgos y mejorar la calidad de los tratamientos.