Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

El presidente de Mercadona, Juan Roig. (EFE)

Juan Roig volvió a reivindicar el papel de los empresarios durante la Graduación Executive de EDEM Escuela de Empresarios, celebrada este jueves en el Roig Arena de Valencia. El presidente de Mercadona y presidente de honor de EDEM fue el encargado de clausurar una ceremonia en la que participaron 170 alumnos de distintos programas de dirección empresarial y que reunió a más de 1.200 asistentes. Durante su intervención, dejó una de las frases más comentadas de la jornada: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia es el número de ceros”. El empresario defendió que los retos de gestión son comunes independientemente del tamaño de cada compañía.

La graduación se desarrolló bajo el lema “Empresas diferentes, mismos problemas”, una idea que sirvió de eje para las distintas intervenciones realizadas durante el acto. La premisa pone el foco en las dificultades compartidas por organizaciones de distintos sectores y dimensiones, desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales. En ese contexto, las palabras de Juan Roig buscaron reforzar la idea de que la creación de riqueza, la generación de empleo y la resolución de problemas forman parte del día a día de cualquier empresario. El mensaje estuvo orientado a destacar los puntos en común que existen dentro del tejido empresarial.

PUBLICIDAD

El acto estuvo presidido por Hortensia Roig, presidenta de EDEM; Juan Roig, como presidente de honor de la escuela; Elena Fernández, directora general de la institución; y José Muñoz, consejero delegado mundial de Hyundai Motor Company, que actuó como padrino de la promoción. Los estudiantes que recibieron sus títulos pertenecían a los programas 15x15, Advanced Management Program (AMP), Executive MBA y EMBA, algunas de las formaciones más reconocidas de la escuela de negocios valenciana. La ceremonia reunió a empresarios, directivos y emprendedores procedentes de diferentes sectores económicos.

Durante su intervención, Hortensia Roig puso en valor la contribución de EDEM a la formación de talento empresarial. Según explicó, la institución forma cada año a más de 5.000 alumnos y mantiene una apuesta decidida por facilitar el acceso a los estudios mediante becas. De hecho, recordó que uno de cada tres estudiantes de grados y másteres cursa su formación gracias a algún tipo de ayuda económica impulsada por la fundación. La formación fue presentada como una herramienta clave para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo profesional.

PUBLICIDAD

La presidenta de EDEM también quiso destacar la importancia de la actitud en el ámbito empresarial. A su juicio, el conocimiento y la experiencia son elementos fundamentales, pero la capacidad para afrontar los problemas y adaptarse a los cambios es lo que marca la diferencia entre unos líderes y otros. En este sentido, defendió el aprendizaje continuo como una condición imprescindible para quienes aspiran a dirigir organizaciones en entornos cada vez más complejos y cambiantes. La actitud ocupó un lugar central en su discurso ante los graduados.

Mercadona aumentó su beneficio el 37% en 2024, hasta los 1.384 millones de euros.

Liderar en la incertidumbre

Otro de los momentos destacados de la jornada llegó con la intervención de José Muñoz, CEO mundial de Hyundai Motor Company y primer ejecutivo no coreano en liderar el grupo automovilístico. El directivo centró su discurso en los desafíos que afrontan actualmente las empresas y en la necesidad de desarrollar liderazgos capaces de responder a escenarios de incertidumbre. Según señaló, tanto una startup como una gran corporación global comparten problemas relacionados con la ejecución, la adaptación al cambio y la gestión de personas. La incertidumbre fue uno de los conceptos más repetidos durante su intervención.

PUBLICIDAD

Muñoz también defendió que los programas de dirección empresarial deben proporcionar algo más que conocimientos técnicos. En su opinión, el verdadero valor de este tipo de formación radica en ayudar a los profesionales a desarrollar criterio para tomar decisiones cuando no existe una respuesta evidente. El directivo aseguró que esa situación es habitual en el mundo empresarial y que la capacidad de actuar cuando el camino no está claro se ha convertido en una de las competencias más valiosas para cualquier líder. El liderazgo fue presentado como una habilidad que se construye a través de la experiencia y el aprendizaje constante.

La clausura volvió a situar a Juan Roig en el centro de la escena. El presidente de Mercadona aprovechó su intervención para reivindicar la función social de las empresas y de quienes las dirigen. Además de insistir en que empresarios de todos los tamaños comparten problemas similares, defendió la necesidad de sentirse orgullosos de pertenecer al mundo empresarial. Los empresarios, afirmó, deben actuar como referentes dentro de la sociedad civil y contribuir al progreso económico mediante la creación de empleo, riqueza y oportunidades para las próximas generaciones.

PUBLICIDAD