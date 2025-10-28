España

La mejor dieta para el metabolismo “en cinco palabras”, según una nutricionista: “Así es sostenible en el tiempo y da mayores beneficios”

Más allá de una dieta que aporte resultados pasajeros, la especialista ofrece un enfoque que mantenga un estilo de vida saludable a largo plazo

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
La mejor dieta para el
La mejor dieta para el metabolismo “en cinco palabras”, según una nutricionista

En un momento en el que la nutrición se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad moderna, la nutricionista Isabel Belaustegui ha compartido su visión sobre cuál es la mejor dieta para mantener un metabolismo saludable, activo y sostenible en el tiempo. En sus declaraciones, Belaustegui resume su propuesta en cinco palabras clave que, según ella, marcan la diferencia entre una alimentación pasajera y un verdadero estilo de vida saludable.

A la pregunta “¿Cuál es la mejor dieta para el metabolismo en cinco palabras?”, la experta responde con contundencia: “Una dieta cetogénica, ó sea, rica en grasa y baja en carbohidratos del tipo de los almidones”. Para Belaustegui, la reducción de carbohidratos de rápida absorción y el aumento del consumo de grasas saludables permite al organismo optimizar su metabolismo energético y utilizar la grasa corporal como fuente principal de combustible. Este enfoque, conocido como cetogénico, ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la pérdida de peso de forma estable.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

No obstante, la nutricionista aclara que no se trata solo de eliminar azúcares o harinas, sino de elegir con inteligencia los alimentos. Por eso, su segundo principio se centra en la dieta mediterránea, una de las más reconocidas a nivel mundial por sus beneficios sobre la salud cardiovascular. “Dos: mediterránea. Que la elección de alimentos ricos en grasas saludables se haga en base a una dieta mediterránea natural, variada, de colores...”, explica, recordando que la clave está en la calidad de las grasas: aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescado azul y aguacate son algunos de los protagonistas.

“El concepto clásico de dieta con mayúsculas”

La especialista también destaca la importancia de que la alimentación no sea estática, sino que se adapte a los ritmos del cuerpo. “Tres: que sea cíclica, que entremos y salgamos en citosis y así es sostenible en el tiempo y da mayores beneficios”. Esta flexibilidad metabólica, según Belaustegui, permite que el organismo no se “acomode” a un único tipo de combustible y mantenga una capacidad óptima de adaptación, algo esencial para la salud hormonal y energética.

Pero su enfoque va más allá de lo que se pone en el plato. Belaustegui insiste en una visión holística de la nutrición, en la que el concepto de dieta trasciende lo meramente alimentario. “Cuatro: que sea amplia en el concepto clásico de dietas con mayúsculas, que es todo aquello que hacemos cada día por cuidar nuestra salud. Alimentación, ejercicio físico, gestión del estrés, higiene del sueño, exposición al aire libre, contacto con la naturaleza...” Con ello, la experta busca recalcar que una vida saludable depende de un conjunto de hábitos coherentes y sostenibles, no de una lista de restricciones temporales.

Un plato variado con salmón,
Un plato variado con salmón, nueces, almendras, plátano, uvas, leche y agua, dispuesto sobre una mesa junto a una botella de agua y una cuerda para saltar. La imagen resalta la importancia de una alimentación balanceada y la hidratación, elementos clave para un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Belaustegui añade un matiz esencial para que cualquier plan alimenticio sea viable a largo plazo: la flexibilidad. “Cinco: flexible. Que no nos encorsete y sea para bien y nos permita amoldarnos a las variaciones de la vida”. De esta forma, aboga por un enfoque amable, que se adapte a los cambios personales, sociales y emocionales sin generar culpa ni rigidez.

La propuesta de Isabel Belaustegui combina ciencia, sentido común y sostenibilidad. Su mensaje es claro: una buena dieta no solo alimenta el cuerpo, sino que también cuida la mente y el entorno. Entre la cetosis controlada, la riqueza de la dieta mediterránea, la flexibilidad metabólica, el equilibrio de los hábitos de vida y la adaptabilidad, Belaustegui plantea una hoja de ruta hacia un metabolismo más eficiente y una vida más plena.

Temas Relacionados

MetabolismoDieta SaludableAlimentación SaludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

El magistrado ha descartado la existencia de un “agravio comparativo” con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, explicando que su posición en el partido lo hace imposible

El instructor del caso Koldo

Una perra ‘desechada’ entre la basura junto a sus crías recién nacidas le rompe el corazón a sus rescatistas

Hallados al borde de la muerte, los animales sobrevivieron gracias a la rápida intervención de rescatistas y atención veterinaria urgente

Una perra ‘desechada’ entre la

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

El secreto de longevidad de Luis Zahera: “Mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”

Entre las claves del éxito del actor se encuentra el deporte y una dieta de ayuno intermitente

El secreto de longevidad de

¿Es seguro comprar un Volvo de segunda mano? Un experto en automoción lo aclara

Alex Robbins destaca algunos puntos a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de ocasión

¿Es seguro comprar un Volvo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El instructor del caso Koldo

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”