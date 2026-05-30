La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Francisco Rodríguez, el acusado de estafa y que ha leído la mano a todos los jugadores del FC Barcelona. (Instagram/quiromancia1)

La Policía de Barcelona ha abierto una investigación contra Francisco Rodríguez, conocido como el “mayor quiromántico vivo del mundo”, tras ser denunciado en abril por estafa, publicidad engañosa, intrusismo profesional y posible vulneración de la privacidad.

Una denuncia interpuesta por sus alumnos al no existir el certificado oficial del curso que imparte el acusado. Precisamente, el caso arrancó cuando un grupo de estudiantes de sus cursos encargó un informe a la agencia Cástor & Pólux Consulting, según ha adelantado El Confidencial.

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Rodríguez lleva décadas construyendo una imagen de autoridad en el mundo de la quiromancia. Mexicano de nacimiento y afincado en España desde hace más de 40 años, acumula en su currículum 9 libros publicados, más de 40.000 lecturas de manos y la fundación de Mundo Quiromancia, una plataforma especializada con más de 30 millones de visitas. En 2024 protagonizó la contraportada de La Vanguardia, donde se presentaba como “quiromántico y doctor en Filosofía”, además de “sociólogo, filósofo y psicólogo”.

El Barça, Gasol y Bolt: nombres propios como aval

Entre sus credenciales más llamativas figuran sus supuestos vínculos con el deporte de élite. Aseguró haber trabajado para el FC Barcelona “en época de Sandro Rosell” y haber leído la mano a figuras como Xavi Hernández, Pau Gasol o Usain Bolt. De Bolt decía que tenía “colosal energía vital y voluntad”. A Gasol le diagnosticó “una doble línea del corazón”.

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El informe encargado por sus alumnos desmonta esos relatos. Según el dossier, Rodríguez “se presenta como un gurú carismático atribuyéndose credenciales de prestigio para ganar la confianza de sus clientes” y utilizó las lecturas de Hernández y Gasol “como vehículo para validar sus teorías sobre la independencia afectiva”. Una mención que, según los investigadores, “carece de contraste científico y busca únicamente la transferencia de autoridad”.

El informe también cuestiona que se haya presentado en podcasts y entrevistas como “psicólogo del FC Barcelona”, cuando no consta colegiación activa como psicólogo en los registros oficiales de España. Eso le acarrea la acusación de posible intrusismo profesional.

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Usain Bolt y Pau Gasol. (Composición Infobae)

Un certificado que no existe

El núcleo de la denuncia está en su curso online. Unas 700 personas pagaron 400 euros de matrícula para acceder al Programa Profesional de Quiromancia y Marketing, lo que habría generado unos 280.000 euros solo en concepto de matrículas. A cambio, se les prometía un “certificado oficial” y, según transcripciones de audios del equipo de ventas recogidas en la investigación, también importantes ingresos económicos y acceso a una bolsa de empleo para graduados.

El problema es que ese certificado no existe. “La quiromancia no es una enseñanza reglada ni reconocida oficialmente en España ni en Andorra”, recoge el informe. “No existe ningún título oficial expedido o reconocido por el Ministerio de Educación en esta materia”. Lo que recibían los alumnos era, según la investigación, “un automatismo digital generado por una plataforma al completar las visualizaciones”, sin homologación oficial ni control de calidad externo.

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“El perjuicio económico es evidente y el moral también”, concluye el dossier. “Las víctimas alteraron sus planes de vida confiando en estas promesas”.

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Más gastos para los mismos problemas

Varios alumnos relataron además que, una vez dentro del curso, se les presionaba para adquirir servicios adicionales: packs de marketing en redes sociales, mentorías personalizadas, formaciones complementarias. La fórmula era siempre la misma: si algo no funcionaba, la solución pasaba por invertir más dinero.

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La lectura de manos individual tampoco se salvó de las quejas. Clientes que pagaron 60 euros por el servicio denuncian que nadie les atendió. Y cuando sí lo hicieron, quien estaba al otro lado no era Rodríguez. “La oferta comercial sugiere que las lecturas son realizadas por el maestro o expertos cualificados”, señala el informe. “Sin embargo, una vez realizado el pago, el servicio es derivado a terceros sin la cualificación prometida”.