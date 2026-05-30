Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones (ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS)

Este sábado, en un acto celebrado en Barcelona, Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid han exigido explicaciones al PSOE por la vorágine de causas judiciales que afectan simultáneamente al partido, subrayando que la “operación de derribo” de la derecha contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no aclarar la situación.

En el acto han intervenido los ministros Pablo Bustinduy (Sumar), Ernest Urtasun (Comuns) y Mónica García (Más Madrid); así como Antonio Maíllo, coordinador de IU; y Lara Hernández, coordinadora de Sumar. Asistían al acto Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Jessica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament; y el eurodiputado Jaume Asens. Los grupos de Sumar han llamado a “resistir” ante la situación de la legislatura.

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Sumar se reivindica como alternativa “libre de corrupción”

Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha calificado de “graves” las últimas informaciones judiciales y ha reprochado al PSOE que sostenga que la corrupción cero no existe. Ha reclamado “asumir responsabilidades” para evitar que la sede socialista de la calle Ferraz se convierta en un “lastre” para la mayoría progresista. “Todos sabemos la operación que hay en marcha”, ha dicho, “pero esto no puede ser una excusa para no enfrentarse a los problemas de verdad”.

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Respecto a la oposición, el bloque progresista ha rechazado recibir lecciones de transparencia por parte del Partido Popular y de Vox. “Nosotros no permitiremos que aquellos que quieran llevar a España a ser una franquicia de Donald Trump nos den ninguna lección sobre las manos limpias y cómo se debe hacer política en este país”, ha advertido Urtasun. Ha remarcado que la corrupción “no es un caso aislado”, sino un “modus operandi del Partido Popular”, y ha recordado que los populares rechazaron la creación de una oficina anticorrupción. “¿Alguien en este país piensa que el partido de la Gürtel tiene algo que aportar?”, ha planteado.

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Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, ha respaldado esta exigencia al definir los comportamientos corruptos como “absolutamente inadmisibles para la izquierda”. Reitera que su formación no va a elegir entre combatir el “lawfare” o perseguir los delitos, “se llamen como se llamen” los implicados. “Nosotros no vamos a elegir entre una cosa y la otra, vamos a poner los dos pies en la pared: uno frente a las cloacas, frente a la indecencia política, y el otro frente a los golfos y a los corruptos”, ha dicho.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que "Zapatero no es ministro" para desvincular al Gobierno de esta investigación y defiende la continuidad de la legislatura desde el respeto a socios parlamentarios como el PNV, que deslizó la opción de las elecciones anticipadas. (Fuente: Congreso)

También ha reivindicado la independencia de sus siglas, señalando que sus organizaciones están “impolutas” porque se han levantado “a pulso” desde los barrios, sin financiación de grupos de presión económicos ni de bancos. “Nuestras organizaciones políticas las hemos levantado a pulso con la fuerza de los militantes, sin favores, sin lobbies, sin banca y sin IBEX 35; venimos de otro lugar y por eso no debemos favores”, ha insistido para marcar distancias con el bipartidismo. Además, ha defendido que el poder “no corrompe” por sí mismo, sino que la diferencia radica en unas siglas construidas desde las bases frente a quienes acuden a las instituciones “a conseguir favores o a enchufar amiguetes”.

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Bustinduy, ministro de Derechos Sociales por Sumar, ha argumentado que el objetivo de los escándalos es “desmoralizar” al electorado y forzar la resignación ciudadana, pero ha defendido la respuesta colectiva basada en la ejemplaridad. “No se puede traicionar el mandato de la democracia y de la voluntad popular para servir a sus propios intereses en lugar de los intereses de la gente trabajadora”, ha afirmado.