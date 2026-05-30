La preboda de Rocío Crusset en el club de la familia de su exnovio en Nueva York: su cuñada Blanca Llandres revela el primer vestido de la novia

Blanca Llandres en la preboda de Rocío Crusset (Instagram)

Todavía quedan unas horas para la boda de Rocío Crusset en Nueva York, pero los detalles del evento han empezado a desvelarse antes del enlace de este sábado con Charlie Schein gracias a unas imágenes publicadas por Blanca Llandres, que han mostrado de forma discreta a la novia y han confirmado el tono íntimo y reservado con el que la modelo ha querido blindar la celebración ya durante la preboda.

La cuenta atrás arrancó este viernes, según Informalia, con una fiesta preboda en Casa Cipriani, uno de los clubes privados y hoteles más exclusivos de Manhattan, situado en el Battery Maritime Building frente al East River. La cita ha funcionado como antesala del enlace religioso que Rocío Crusset celebrará este sábado en una ceremonia con muy pocos invitados y marcada por un estilo neoyorquino deliberadamente discreto.

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Las primeras pistas visuales han llegado a través de un carrusel compartido por su cuñada Blanca Llandres desde la ciudad. Entre escenas cotidianas, selfies y fotos aparentemente improvisadas, la sevillana ha dejado ver casi al final de la publicación el vestido blanco de la novia, un detalle que durante unos minutos alimentó la duda de si las imágenes correspondían ya a la boda, pero la cronología despeja esa confusión. A media mañana en la Gran Manzana todavía faltaban horas para el enlace, de modo que las fotografías encajaban con la fiesta previa organizada por la pareja.

Blanca Llandres en la preboda de Rocío Crusset (Instagram)

Antes de la boda de Rocío Crusset

El escenario elegido no es casual. Casa Cipriani, abierto en 2021, se ha consolidado como uno de los enclaves más exclusivos del sur de Manhattan y forma parte del imperio hostelero de la familia Cipriani, heredera de la saga vinculada al Harry’s Bar de Venecia. La elección del lugar añade además una lectura personal, ya que Rocío Crusset mantuvo durante seis años una relación con Maggio Cipriani, heredero de esa familia, iniciada en 2019 poco después de instalarse en Nueva York para impulsar su carrera internacional y terminada el pasado verano.

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La discreción ha sido la línea maestra de todo el enlace desde que trascendió el compromiso con Charlie Schein, financiero neoyorquino vinculado a Wall Street, aficionado al arte y la fotografía y conocido por mantener un perfil muy reservado. La intención inicial de la modelo era celebrar una boda completamente secreta, aunque la noticia terminó conociéndose.

La preboda ha arrancado así en un espacio cargado de simbolismo para una modelo que lleva casi una década asentada en la ciudad. El carrusel de Blanca Llandres también ha servido para mostrar el ambiente estético de la primera gran cita del fin de semana. La influencer y empresaria sevillana ha elegido el modelo Kaila Silk Dress de la firma británica Rixo, un diseño de seda que mezcla dos estampados florales sobre una base en tonos verdes y negros.

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Esta es la casa en Sanlúcar de Barremeda de Carlos Herrera

La parte superior del vestido presenta flores blancas pequeñas sobre fondo verde bosque, mangas largas ligeramente abullonadas y escote cruzado. La falda cambia el registro con margaritas blancas de mayor tamaño sobre fondo negro, en un contraste patchwork característico de la marca. Blanca Llandres ha completado el conjunto con sandalias negras minimalistas, el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje natural. En una de las imágenes aparece también la novia con un vestido blanco de escote palabra de honor y silueta depurada, aunque sin mostrar el diseño completo.

La discreta boda de Rocío Crusset

Mariló Montero viajó a Estados Unidos el pasado 26 de mayo para supervisar los últimos preparativos del evento de su hija, que en un principio no trascendería a la prensa: “De secreto ha pasado a reservado”, explicó Montero y añadió: “Va a haber muy poquita gente, pero va a ser preciosa. Es una boda hiperreservada y así intentará mantenerse”. La ceremonia religiosa reunirá únicamente al núcleo familiar más cercano. Rocío llegará al altar vestida de blanco y del brazo de Carlos Herrera, que ejercerá como padrino.

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Alberto Herrera y Blanca Llandres salen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad tras darse el "sí quiero" a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

El enlace también contrasta con la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres, celebrada el pasado octubre en Sanlúcar de Barrameda y mucho más expuesta mediáticamente. Ahora ambos han viajado hasta Manhattan para acompañar a Rocío, apenas unos meses después de haber dado la bienvenida a su primer hijo el pasado 7 de marzo de 2026. La presencia de su hermano Alberto y Blanca subraya además la cercanía entre ambas cuñadas. En la boda de Sanlúcar fue Rocío quien, junto al diseñador Nicolás Montenegro, participó en la confección del vestido nupcial de Blanca y la ayudó personalmente a vestirse.