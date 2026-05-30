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El día que el príncipe Guillermo no quiso contestar al teléfono a Lady Di, expuesto en un documental: su llanto tras ver la polémica entrevista de su madre

Lo que contó la princesa Diana en la BBC dejó a su hijo, que por entonces tenía 13 años, “deshecho en lágrimas”

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Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)
Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

Ha salido a la luz momento en que el príncipe Guillermo se negó a coger el teléfono a su madre, Diana de Gales, a través del documental de ARD, de la televisión alemana, que explora el perfil del heredero británico a través de tres partes. El formato sitúa ese episodio como uno de los puntos más bajos en la relación entre madre e hijo tras la famosa entrevista que la princesa Lady Di concedió a la BBC en 1995 y que sacudió a la familia real británica.

Aquella emisión del 20 de noviembre de 1995 fue vista por 21 millones de personas y dejó a Guillermo, entonces alumno de Eton y con 13 años, “deshecho en lágrimas”, según relata la experta en la casa real Leontine von Schmettow en el documental de ARD, citando al responsable de la residencia escolar. Según la reconstrucción de los hechos, la princesa Diana había decidido hablar con el periodista de la BBC Martin Bashir pese al consejo en contra de su hijo, al que había informado previamente de la entrevista durante una visita a Eton.

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La entrevista llegaba después de que el entonces príncipe Carlos hubiera reconocido públicamente su relación con Camilla Parker Bowles, hoy su esposa y reina consorte de Inglaterra. Diana habló en televisión de adulterio, bulimia, autolesiones y depresión posparto, y la difusión de esas confesiones provocó una gran conmoción en el país, en palacio y en la vida del propio Guillermo.

Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)
Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

La pelea del príncipe Guillermo con Lady Di

Aquella misma noche, cuando Lady Di intentó llamar a su hijo, Guillermo rechazó ponerse al aparato. Según el relato recogido por ARD, el príncipe reprochó a su madre no solo haberse expuesto ante el mundo, sino haberlo hecho sin consideración hacia él y hacia su hermano Harry. El documental enmarca esa reacción en un entorno familiar deteriorado desde mediados de los años 80.

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Aunque hacia el exterior los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana, proyectaban la imagen de un matrimonio ideal con dos hijos, Guillermo creció entre discusiones domésticas y, a diferencia de Harry, dos años menor, entendía con claridad lo que ocurría a su alrededor. En ese momento, el heredero había pasado de la escuela Ludgrove, en Berkshire, al prestigioso Eton College, donde ya lidiaba con la presión de sus compañeros y con las burlas derivadas de los escándalos que rodeaban desde hacía años a sus padres.

El hijo de Carlos III se está encontrando con diferentes problemas que están derivando en una crisis de popularidad

La relación de la princesa Diana con el príncipe Guillermo

ARD presenta ese periodo como un cruce entre el auge del periodismo sensacionalista, la crisis de la monarquía y la adolescencia de un hijo atrapado en medio de ambos frentes. Pese a ese choque, la producción sostiene que, tras el divorcio de Carlos y Diana en julio de 1996, Guillermo se convirtió durante los últimos 13 meses de vida de su madre en uno de sus principales apoyos y, probablemente, en su confidente más cercano. Von Schmettow explica en la documental que Diana solía llamarle “mi pequeño hombre sabio y viejo”, pese a que aún no había cumplido los 15 años.

Ese retrato apunta a una madurez forzada por las circunstancias. El actual heredero extrajo además una lección duradera de aquella etapa, marcada por la exposición mediática del conflicto entre sus padres. En 2021, cuando se concluyó que Martin Bashir había obtenido la entrevista mediante engaños, el príncipe Guillermo denunció que la mala praxis periodística contribuyó de forma decisiva al deterioro de la relación entre sus padres y al aislamiento de Lady Di.

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