El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Submarino de Reino Unido (BAE Systems via Getty Images / Handout)

Australia, Reino Unido y Estados Unidos han anunciado el primer gran proyecto conjunto para el desarrollo de tecnologías submarinas no tripuladas avanzadas, dentro de la alianza Aukus, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima y la disuasión. El acuerdo, presentado por los ministros de Defensa de los tres países durante una reunión en Singapur, prevé la entrada en servicio de las primeras capacidades en 2027.

La iniciativa marca un paso clave en la cooperación trilateral y en la apuesta estratégica por el dominio tecnológico bajo el mar. El secretario de Defensa británico, John Healey, subrayó la importancia del acuerdo. “Aukus está entregando resultados para nuestra seguridad y nuestra economía. Estamos anunciando capacidades submarinas revolucionarias que mantendrán a Reino Unido seguro, respaldando a empresas británicas que impulsan el crecimiento y reforzando la cooperación con nuestros aliados”, aseguró el secretario.

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Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

Desarrollo conjunto de tecnologías submarinas

El proyecto representa la primera iniciativa emblemática bajo el denominado Pillar 2, que concentra los esfuerzos industriales y tecnológicos de los tres socios para la creación de sistemas militares avanzados. Según los responsables de Defensa, el plan busca “pisar el acelerador” en el desarrollo, producción y despliegue de tecnologías innovadoras que serán transportadas por vehículos submarinos no tripulados.

Estas capacidades permitirán incorporar sensores y sistemas de armas que podrán desplegarse en las flotas de los tres países, aumentando la interoperabilidad y la capacidad de respuesta. Aukus, en su primer pilar, se centra en la adquisición por parte de Australia de submarinos nucleares de propulsión convencional, mientras que el segundo pilar potencia la cooperación tecnológica y la integración de capacidades avanzadas en ámbitos como el naval, el aéreo y el cibernético.

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Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

Innovación en la tecnología militar

En paralelo al anuncio de nuevas tecnologías submarinas no tripuladas, los ministros de Defensa revelaron los ganadores del AUKUS Maritime Innovation Challenge 2025, una competición para identificar soluciones innovadoras en el mando y control de sistemas subacuáticos. De las cuatro empresas seleccionadas, tres tienen sede en Reino Unido y una en Estados Unidos, y todas recibirán una parte de los tres millones de libras destinados a la investigación y el desarrollo de prototipos.

El acuerdo contempla que la Royal Navy británica avance hacia el concepto de Hybrid Navy, integrando plataformas tripuladas y no tripuladas, y que los nuevos sistemas refuercen la futura flota de submarinos SSN-AUKUS. Además, se confirma el avance en la creación de la Submarine Rotational Force-West, que permitirá la rotación de submarinos nucleares de Reino Unido y Estados Unidos en la base australiana de HMAS Stirling desde 2027, tras el primer mantenimiento exitoso de un submarino británico en estas instalaciones.

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Estas iniciativas forman parte del mayor esfuerzo inversor en defensa realizado por el Reino Unido desde el final de la Guerra Fría, con un presupuesto que alcanzará el 2,6% del PIB a partir de 2027. Este impulso refuerza a Aukus como referente en cooperación militar y tecnológica, situando a la alianza en el centro de las estrategias de seguridad en un entorno internacional marcado por la competencia y el avance tecnológico acelerado.