Si entrenas fuerza y quieres ganar más músculo, llegar al fallo no es lo más efectivo, según un estudio con más de 30.000 personas

Persona haciendo peso muerto. (Freepik)

Si hay una regla fundamental en el ejercicio de fuerza para ganar masa muscular es llegar al fallo en la mayoría de series. Esto quiere decir que, al realizar un ejercicio en un rango de 6 a 12 repeticiones, no puedas hacer una más después de la última.

Sin embargo, hay un estudio científico que contradice a esta máxima, algo que ha generado un gran revuelo entre los más puristas de esta disciplina. Según explica el Colegio Americano de Medicina del Deporte en una revisión exhaustiva, llegar al fallo no mejora la fuerza, no mejora la hipertrofia y no mejora la potencia frente a no llegar al fallo.

Lo que realmente importa para progresar en fuerza, hipertrofia y potencia es el estímulo adecuado, no llegar al límite absoluto en cada serie. Según explican los expertos, basta con entrenar con cargas altas, realizar el rango completo de movimiento y completar 2 o 3 series por ejercicio al menos dos veces por semana para mejorar la fuerza.

Para estimular la hipertrofia, se requiere un volumen total suficiente, con más de 10 series semanales por grupo muscular y prestar atención a la sobrecarga excéntrica. En la práctica, esto significa que puedes parar unas dos repeticiones antes de llegar al fallo.

Las ventajas de este método

Este enfoque tiene varias ventajas respaldadas por la evidencia científica. La revisión del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que analizó más de 30.000 adultos sanos, muestra que entrenar sin llegar al fallo absoluto permite recuperarse mejor entre sesiones, reduciendo la fatiga acumulada y el riesgo de lesiones, especialmente con cargas altas.

Además, favorece una mayor consistencia a largo plazo, ya que es más sostenible y menos estresante para el cuerpo. Otro beneficio clave es que se puede mantener la técnica correcta durante todas las repeticiones, algo fundamental para prevenir lesiones y optimizar el rendimiento.

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Cómo planificar un entrenamiento efectivo sin llegar al fallo

Para aprovechar al máximo tus entrenamientos de fuerza sin forzar hasta el límite, la clave está en organizar las sesiones de forma inteligente. Distribuir los grupos musculares a lo largo de la semana permite mantener un volumen suficiente sin sobrecargar ninguna zona, combinando ejercicios compuestos y aislados según tus objetivos.

Incluir periodos de descanso adecuados entre series y días de entrenamiento es fundamental: esto permite que el músculo se recupere y se adapte, optimizando las ganancias de fuerza y tamaño. La selección de cargas debe ser desafiante, pero manejable, de modo que puedas completar todas las repeticiones con buena técnica y sin comprometer la postura.

Otro aspecto importante es variar los ejercicios y la velocidad de ejecución. Cada repetición de un ejercicio tiene dos fases principales: la concéntrica, cuando el músculo se acorta para mover la carga (por ejemplo, al levantar la barra en un curl de bíceps), y la excéntrica, cuando el músculo se alarga mientras controla el descenso del peso (como bajar la barra lentamente).

Incorporar fases concéntricas rápidas y excéntricas controladas potencia la hipertrofia y la fuerza, ya que el músculo recibe un estímulo más completo y eficaz. Al mismo tiempo, alternar movimientos compuestos (que trabajan varios grupos musculares) con ejercicios de aislamiento (que se centran en un solo músculo) mejora el equilibrio y la coordinación.