19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

Desde el 24 de diciembre, al menos 19 personas han perdido la vida a consecuencia de incendios en viviendas en distintas comunidades autónomas. Andalucía, Galicia y Madrid son las regiones donde se han registrado más víctimas mortales, mientras que se han contabilizado fallecidos también en Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña.

La Nochebuena dejó dos muertos. Un hombre de 82 años perdió la vida en Cádiar (Granada) y otro de 55 años falleció en Almadén (Ciudad Real), ambos tras incendios en sus domicilios, según los datos facilitados por los servicios de emergencia.

En Málaga, dos adolescentes de 15 y 16 años murieron el día de Navidad tras incendiarse una vivienda en Alhaurín El Grande. El 112 recibió el aviso de varios testigos que alertaban de personas atrapadas en el interior de la casa.

El 26, Galicia registró tres muertes: un hombre fue hallado sin vida en una vivienda de Pontevedra tras detectarse una ventana quemada, siendo la hipótesis principal una electrocución tras la explosión de un microondas. En Mugardos (A Coruña), la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 49 años y su hijo de 21, encontrados en una habitación de su vivienda con signos de incendio y afectación por humo. El aviso partió de familiares que no tenían noticias de ambos desde el día de Nochebuena.

En Tenerife, dos personas fallecieron en un incendio el 26 de diciembre en La Matanza de Acentejo. El Cecoes 112 recibió la alerta a primera hora de la mañana y movilizó a los equipos de emergencia. Los bomberos rescataron a los dos afectados, encontrados inconscientes, y extinguieron las llamas que afectaron a toda la vivienda.

En la Comunidad Valenciana, una mujer de 25 años murió intoxicada en Crevillente (Alicante) el 30 de diciembre. Los equipos de emergencia la reanimaron en dos ocasiones, pero acabó falleciendo en el hospital. En ese mismo incendio, un hombre de 33 años fue atendido, pero su pronóstico permanece reservado.

En Extremadura, un hombre de 83 años perdió la vida en una vivienda del número 8 de la calle Convento de la localidad, situada en el Valle del Ambroz, Hervás (Cáceres). El centro de emergencias 112 activó el aviso de incendio a las 00.30 horas y las labores para sofocar el fuego se prolongaron hasta las 5.30 horas.

Granada también sumó una víctima: un hombre de 53 años murió por inhalación de humo en una vivienda de la calle Palenque Pitres, en la Taha, durante la madrugada del lunes. Varias llamadas al 112, realizadas poco antes de las 04.00 de la madrugada, alertaron de la presencia de humo en la casa.

Esa misma tarde, en Lucena (Córdoba), un hombre de avanzada edad falleció tras un incendio en una vivienda de dos plantas de ubicada en la calle Cortés, según informaron los servicios de emergencia tras los avisos de los vecinos, producidos alrededor de las 18.23 horas, de la presencia de llamas y humo en el lugar.

En la Comunidad Valenciana, los equipos de emergencia hallaron el cuerpo de una mujer de 79 años tras extinguir un incendio en un edificio de la avenida Profesor López Piero de València. La fallecida fue localizada durante un registro posterior, mientras que otra mujer fue encontrada en la terraza sin síntomas graves. Otras nueve personas fueron atendidas entonces por los sanitarios por inhalación de humo: seis de ellas recibieron el alta sobre la marcha; y las otras tres fueron trasladados a distintos hospitales (una mujer de 38 años al Hospital doctor Peset; un hombre de 44 años al Hospital Clínico; y otra mujer, de 26 años, al Hospital General.

En Cataluña, el pasado miércoles, una mujer de 83 años falleció en el número 27 de la calle Cistellet, en Nou Barris (Barcelona) tras incendiarse su domicilio. Los Bomberos de Barcelona informaron que el fuego comenzó en el sofá, aunque la causa aún no se ha determinado.

El más reciente, ocurrido esta madrugada en el distrito madrileño de Carabanchel, dejó tres fallecidos: dos personas por inhalación de humo y otra por quemaduras. Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid han precisado que el fuego se originó en el interior del piso en el que se encontraban y que las labores de extinción se prolongaron durante varias horas. También esta noche, en Ceclavín (Cáceres), un hombre de 53 años murió tras incendiarse su vivienda. Una mujer de 86 años tuvo que ser atendida por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.