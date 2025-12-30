Espana agencias

Fallece la joven de 25 años intoxicada en un incendio en Crevillente (Alicante)

Tras ser hospitalizada de urgencia por graves lesiones sufridas al inhalar humo, la víctima no logró superar el paro cardiaco pese a los esfuerzos médicos, mientras otro afectado permanece en observación bajo vigilancia especializada en el Hospital de Elche

El perro de la vivienda afectada por el incendio en Crevillente (Alicante) se recuperó tras haber estado expuesto al humo, según reportó la Diputación de Alicante. La emergencia presentada la noche anterior culminó con el ingreso hospitalario de dos personas, una de las cuales, una mujer de 25 años, no logró sobrevivir tras sufrir una parada cardiorrespiratoria a causa de la inhalación de humo. De acuerdo con la información publicada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Alicante y recogida por los medios, los equipos médicos desplegaron maniobras avanzadas de reanimación y estabilización, aunque los esfuerzos resultaron insuficientes.

Según detalló el CICU, la joven fue asistida por un equipo sanitario integrado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y dos ambulancias de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Estos equipos respondieron a la emergencia donde la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El personal desplegó procedimientos de reanimación cardiopulmonar avanzada en el propio lugar del incendio y consiguió que la joven recuperara momentáneamente el pulso en dos ocasiones. Pese a las maniobras exitosas de recuperación transitoria, la mujer fue trasladada con urgencia al Hospital del Vinalopó, donde finalmente perdió la vida durante la madrugada.

El incidente dejó también a un hombre de 33 años intoxicado debido a la inhalación de humo, quien fue derivado al Hospital de Elche en estado reservado, según consignó el CICU. El seguimiento de su evolución clínica continúa bajo vigilancia especializada, mientras los equipos de emergencias han mantenido comunicación constante con los hospitales que lo atienden, conformando un dispositivo integral de respuesta frente a la catástrofe.

Tal como puntualizó la Diputación de Alicante, el incendio se produjo en el interior de una vivienda de Crevillente y obligó a la intervención de varias dotaciones de bomberos. Estos cuerpos de emergencias trabajaron durante horas para sofocar el fuego y declarar el fin de la intervención a la 1:21 de la madrugada, tras estabilizar y asegurar el entorno del inmueble.

Durante la emergencia, los equipos de bomberos hallaron al perro de la familia afectado por el humo, logrando su recuperación. Esta situación requirió atención tanto para los residentes humanos como para el animal de la vivienda, en un operativo que coordinó la asistencia médica y el rescate de vidas.

El CICU enfatizó que los dispositivos de urgencias médicos y logísticos movilizados incluyeron tanto la estabilización in situ como el traslado inmediato de las víctimas a los hospitales más cercanos, priorizando la atención a quienes presentaban mayor gravedad. La actuación destacó por la utilización de técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada conjuntada con otras maniobras de soporte vital, evidenciando los protocolos activados frente a intoxicaciones agudas por inhalación de humo en contextos de incendio doméstico.

Los servicios de emergencias, junto a los equipos hospitalarios del Vinalopó y Elche, han mantenido la evaluación del caso y la atención a los afectados, en coordinación con las autoridades provinciales, abordando las consecuencias que este siniestro originó sobre las personas y mascotas afectadas, según publicó la fuente institucional a cargo del operativo.

