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Cómo cultivar la albahaca en casa de forma sencilla y sin dañar la planta para este verano

Aunque no exige grandes cuidados, la forma de cultivarla determina la longevidad y productividad de la planta

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Cómo cuidar la albahaca en casa. (iStock)
Cómo cuidar la albahaca en casa. (iStock)

La albahaca fresca es una de las plantas aromáticas más apreciadas en la cocina, no solo por su aroma y sabor característicos, sino también por sus propiedades saludables. Su cultivo en casa se ha vuelto popular porque se adapta bien a macetas, balcones, jardines y hasta alféizares de ventanas. Poder disponer de hojas recién cortadas para ensaladas, salsas o decoraciones es un lujo sencillo de lograr si se siguen algunos pasos clave.

Además de facilitar el acceso a un ingrediente indispensable en la gastronomía, la albahaca aporta beneficios antiinflamatorios y antibacterianos. Estas propiedades la convierten en una opción preferida frente a las versiones envasadas, que muchas veces pierden parte de sus virtudes y frescura. Tener una planta propia permite controlar la calidad, evitando envases poco sostenibles y asegurando siempre hojas verdes y fragantes.

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Aunque la albahaca no exige grandes cuidados, la forma de cosecharla determina la longevidad y productividad de la planta. Una cosecha inadecuada puede debilitarla, reducir su capacidad de regenerar hojas e incluso provocar una floración prematura que limita su utilidad culinaria. Por eso, conocer y aplicar los métodos correctos es fundamental para quienes desean mantener su planta exuberante durante toda la temporada.

Cómo cuidar albahaca en casa

El error más común al recolectar albahaca es retirar las hojas de la parte inferior del tallo. Esta práctica debilita la planta, ya que esas hojas son esenciales para la fotosíntesis y el crecimiento. Lo recomendable es esperar a que la planta alcance entre 12 y 15 centímetros de altura y que las hojas tengan un diámetro de dos o tres centímetros antes de comenzar la cosecha.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Al cortar, se deben tomar solo los folíolos de la parte superior, usando tijeras limpias y afiladas para evitar desgarros y reducir el riesgo de infecciones o entrada de parásitos. Es aconsejable arrancar o cortar las hojas superiores, procurando no dañar los nudos principales ni el tallo central. Además, conviene no extraer todas las hojas de un solo punto, sino repartir la cosecha por diferentes zonas, lo que ayuda a mantener un follaje denso y vigoroso.

Las flores de la albahaca marcan el final del ciclo productivo del tallo y frenan el crecimiento de nuevas hojas. Por eso, retirarlas cuando aparecen es parte del cuidado básico, y pueden aprovecharse en la cocina, ya que conservan el aroma y sabor característicos. Respetar estos pasos garantiza una planta más sana y productiva, prolongando su vida útil.

Cuidados esenciales y soluciones prácticas

Para que la albahaca prospere en casa, necesita luz solar abundante y tierra húmeda, pero nunca encharcada. Lo ideal es regar cada dos o tres días en primavera y otoño, y a diario en verano, siempre evitando el agua estancada. Comprobar la humedad introduciendo un dedo en la tierra ayuda a prevenir tanto el exceso como la escasez de agua. Se recomienda regar temprano por la mañana o al atardecer y evitar mojar las hojas, lo que disminuye el riesgo de enfermedades.

Un ramo de hojas de albahaca verde atado con cordel reposa sobre una mesa de madera rústica y rayada, con una ventana blanca al fondo.
Albahaca fresca, fácil de tener en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema frecuente con las plantas compradas en supermercados es que suelen venir en macetas pequeñas y con varias plantas apelotonadas. Esto limita su desarrollo y puede provocar que se marchiten poco después de llegar a casa. La solución es sencilla: tras adquirir la planta, dejarla unos días en un lugar sin sol directo para que se aclimate, luego dividir las raíces y trasplantar cada brote en una maceta individual. Este proceso reduce el estrés, facilita el crecimiento y permite obtener varias plantas a partir de una sola compra.

La poda regular es otro paso clave. Consiste en cortar el ápice de los tallos, justo por encima de los nudos donde emergen pares de hojas nuevas. Esta técnica frena el crecimiento vertical e incentiva la aparición de ramas laterales, logrando una planta más frondosa y con mayor cantidad de hojas disponibles para el consumo. Así, la albahaca se mantiene productiva y con mejor sabor durante más tiempo en el hogar.

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